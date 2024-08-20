BIST 10.069
DOLAR 33,83
EURO 37,52
ALTIN 2.743,58
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Antalya'da eski meclis üyesini silahla vurarak öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

Antalya'da eski meclis üyesini silahla vurarak öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

Antalya'nın Serik ilçesinde eski meclis üyesi Hasan Ali Tuncer'i silahla vurarak öldüren eski Serik Belediye Başkan Yardımcısı Ziya Y, adliyeye sevk edildi.

Abone ol

Belkıs Mahallesi'nde dün davetli olduğu düğünde, eski Serik Belediyesi meclis üyesi Tuncer'i (45) silahla ateş ederek öldüren Ziya Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlı, "kasten adam öldürmek" suçundan adliyeye sevk edildi.

Olay öncesinde, tarafların sosyal medya üzerinden tartıştıkları, olay anında tarafların davetli oldukları düğünde tesadüfen bir araya geldiklerinde aralarında tartışma çıktığı, Ziya Y'nin yanında getirdiği kendisine ait ruhsatlı tabancayla Tuncer'e 3 el ateş ettiği öğrenildi.

Emekli öğretmen Ziya Y'nin, bir dönem okulda ve dershanede Tuncer'in öğretmeni olduğu belirtildi.

Ziya Y'nin poliste susma hakkını kullandığı ve mahkemede ifade vermek istediğini beyan ettiği ifade edildi.

Cenaze adli tıptan teslim alındı

Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürülen eski meclis üyesi Tuncer'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Cenaze, ikindi namazında Serik Merkez Mahallesi'ndeki mezarlığa defnedilecek.

Serik ilçesi Belkıs Mahallesi'nde dün bir düğüne davetli olarak katılan geçen dönemin Belediye Başkan Yardımcısı Ziya Y. ile aynı dönem Serik Belediyesi meclis üyeliği yapan Tuncer (45) arasında tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ziya Y, silahla ateş ederek Tuncer'i öldürmüştü. Zanlı, gözaltına alınmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Son dakika! Merkez Bankası'ndan faiz kararı
Son dakika! Merkez Bankası'ndan faiz kararı
DSÖ Sözcüsü açıkladı! M çiçeği virüsü alarmı, maske geri mi dönüyor?
DSÖ Sözcüsü açıkladı! M çiçeği virüsü alarmı, maske geri mi dönüyor?
İsrailli aşırı sağcı bakan Smotrcih'in tepki çeken Kudüs planı
İsrailli aşırı sağcı bakan Smotrcih'in tepki çeken Kudüs planı
Elon Musk 'kabinede görev almaya hazırım' dedi
Elon Musk 'kabinede görev almaya hazırım' dedi
Alışveriş merkezinde yangın paniği!
Alışveriş merkezinde yangın paniği!
Basketbol Süper Ligi'nde 2024-2025 sezonu fikstür çekimi yapıldı
Basketbol Süper Ligi'nde 2024-2025 sezonu fikstür çekimi yapıldı
Trump'tan canlı yayın açıklaması: Harris katılmayacak
Trump'tan canlı yayın açıklaması: Harris katılmayacak
Kütahya Tavşanlı Höyük'te 3 bin 750 yıllık keşif! Fayans silindir mühür bulundu
Kütahya Tavşanlı Höyük'te 3 bin 750 yıllık keşif! Fayans silindir mühür bulundu
Kocaeli sahillerinde 2 haftada 417 kişi boğulmaktan kurtarıldı
Kocaeli sahillerinde 2 haftada 417 kişi boğulmaktan kurtarıldı
Galatasaray'ın Young Boys maçı kamp kadrosu açıklandı! Barış Alper Yılmaz şoku...
Galatasaray'ın Young Boys maçı kamp kadrosu açıklandı! Barış Alper Yılmaz şoku...
BDDK'den enflasyon muhasebesine geçiş hazırlıklarına ilişkin açıklama
BDDK'den enflasyon muhasebesine geçiş hazırlıklarına ilişkin açıklama
Çevreyi kirleten tesislere 7 ayda 1,1 milyar liralık ceza
Çevreyi kirleten tesislere 7 ayda 1,1 milyar liralık ceza