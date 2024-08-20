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DSÖ Sözcüsü açıkladı! M çiçeği virüsü alarmı, maske geri mi dönüyor?

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
DSÖ Sözcüsü açıkladı! M çiçeği virüsü alarmı, maske geri mi dönüyor?

 DSÖ'ye göre M çiçeği virüsü, fare ve sincap gibi kemirgen hayvanlardan veya enfekte olmuş bireylerden bulaşıyor. Peki maske gerekli mi? İşte yapılan son açıklama...

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 DSÖ'nün M çiçeği virüsüne karşı maske takmayı önermediğini kaydeden DSÖ Sözcüsü Jasarevic , bu virüsün yakın temasla bulaştığını kaydetti.

Jasarevic, M çiçeği virüsünün "daha bulaşıcı olduğu" ve "bulaşma yolunun değişebileceği" iddialarını hatırlatırken, hem bunlar hem de virüsün mutasyona uğrayıp uğramayacağını takip konusunda hazırlıklı olmanın önemine değindi.

Kovid-19 salgını sürecinden büyük dersler çıkarıldığını anımsatan Jasarevic, M çiçeği virüsüyle mücadele için de küresel işbirliğine ihtiyaç duyulduğuna işaret etti.

 M çiçeği virüsü nedir?

DSÖ'ye göre, M çiçeği virüsü, Poxviridae adlı virüs ailesine ve Orthopoxvirus cinsine ait "maymun çiçeği" virüsünün neden olduğu viral bir hastalık.

Hastalığın yaygın belirtileri arasında yüksek ateş, baş, sırt ve kas ağrısı, lenf bezlerinde şişlik, yorgunluk, üşüme, titreme ve ciltte su çiçeğine benzer kabarcıklar yer alıyor.

M çiçeği virüsü, fare ve sincap gibi kemirgen hayvanlardan veya enfekte olmuş bireylerden bulaşıyor.

Virüsün neden olduğu vücut döküntülerine dokunmak, bu döküntülerin bulaştığı giysi, çarşaf, havlu ve benzeri eşyaları kullanmak ve vücut sıvılarıyla temas etmek, bulaşmanın en önemli nedenleri arasında yer alıyor.

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