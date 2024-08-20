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Gümüşhane'de hafif ticari aracın dere yatağına yuvarlanması sonucu 1 kişi öldü

Gümüşhane'de hafif ticari aracın dere yatağına yuvarlanması sonucu 1 kişi öldü

Gümüşhane'de hafif ticari aracın dere yatağına yuvarlandığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

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Azularkabaköy beldesinin Fındıklı mevkisinde Asım G'nin (62) kullandığı 29 AE 335 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dere yatağına yuvarlandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü ve beraberindeki Güngör G. (58) ile Ömer A. (7), Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ağır yaralı Güngör G, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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