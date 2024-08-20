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Muğla'da doğa yürüyüşüne çıkan Rus turist kayboldu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Muğla'da doğa yürüyüşüne çıkan Rus turist kayboldu

 Muğla'nın Marmaris ilçesinde kayıp ihbarında bulunulan Rus kadın turist için arama çalışması başlatıldı.

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İlçedeki otelde tatil yapan Natalia Somova (48), İçmeler ve Turunç Mahallesi arasında doğa yürüyüşüne çıktı. Otele dönmeyen ve kendisinden haber alınamayan Rus turist için arkadaşları kayıp müracaatında bulundu.

Turistin son olarak görüldüğü Karya Yürüyüş Yolu bölgesinde AFAD ekiplerince arama çalışması başlatıldı. Çalışmalara AKUT, Marmaris Belediyesi Arama ve Kurtarma Ekibi ve Emniyet ve Jandarma ekipleri de destek veriyor.

Ekiplere, arama kurtarma ve iz takip köpeği eşlik ediyor.

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