Fatih'te bir kişiyi öldüren sahipsiz köpekler, belediye ekiplerince toplandı

İstanbul'un Fatih ilçesinde sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan Ayhan Özçelik, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Belediye ekipleri bugün acı olayın yaşandığı bölgeye gitti. Vatandaşı katleden köpekler sakinleştirici iğne kullanılarak toplandı.

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Alınan bilgiye göre, İstanbul Esenler'de ikamet eden zihinsel engelli Ayhan Özçelik (40), 2 gün önce Fatih ilçesindeki akrabalarının yanına gitti. Gece saatlerinde sokakta yürüdüğü sırada köpeklerin saldırısına uğrayan Özçelik, ağır yaralandı. Çevredekiler, köpeklerin yerde yatan bir kişinin başında havladıklarını görmeleri üzerine durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Özçelik, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Özçelik'in cenazesi, yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Özçelik'in cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Habipler Yayla Mezarlığı'na defnedildi.

Ayhan Özçelik'in ağabeyi Burhan Özçelik, mezarlıkta taziyeleri kabul etti. Burhan Özçelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki anneden 14 kardeş olduklarını, anne ve babasının hayatta olmadığını, saldırıda hayatını kaybeden zihinsel engelli kardeşi Ayhan Özçelik'e kendilerinin baktığını söyledi.

Ayhan Özçelik'in, olayın yaşandığı gün kız kardeşini ziyarete gittiğini anlatan Özçelik, "Gece 03.00-04.00 civarında oradan geçiyormuş. 5-6 köpeğin saldırısına uğramış. 05.30 civarında oradan bir motorlu geçerken görmüş. Köpekler buna saldırdığı için o da kaçmış. İleride çöp arabası varmış, çöpçüler gelince bakmışlar ki 5-6 köpek üstündeler. Köpekler çöpçülere de saldırıyor. Saldırınca bunlar da sopaları alıp üstlerine yürüyorlar. Çöpçüler geldiğinde köpeklerin patileri rahmetlinin üzerindeymiş. Çöpçüler o dakika oraya gelmese demek sabaha kadar bütün etini yiyeceklermiş." dedi.

Vatandaşı öldüren köpekler toplandı

Fatih Belediyesi, Özçelik'in yaşamını yitirdiği yerdeki sahipsiz köpekleri toplamak için çalışma başlattı.

Bugün Özçelik'in hayatını kaybettiği otluk alana gelen Fatih Belediyesi Veteriner Hizmetlerine bağlı ekipler ile zabıtalar, söz konusu alanın özel mülk olması nedeniyle savcılıktan izin alarak çalışma yaptı. Ekipler bölgede 6 köpeğin bulunduğunu tespit etti.

Köpekler sakinleştirici iğne ile uyuşturulduktan sonra Fatih Belediyesi Yedikule Hayvan Barınağında müşahede ve karantinaya alındı.

Belediyeden açıklama

Belediyeden acı olayla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Saat 04.40 civarı gerçekleşen üzücü olay Silivrikapı Mahallesi Hisaraltı 1.Caddesi İBB Silivrikapı Olimpik Buz Pisti'ne bitişik , etrafı çitlerle çevrili özel mülk alanında vuku bulmuştur. Gerçekleşen olayın akabinde motosikletli bir vatandaş Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü personelimize bilgi vermiş, çalışanlarımız olay yerine intikal ederek vakit kaybetmeksizin 112 Acil Servis üzerinden ambulans çağırarak emniyete ihbarda bulunmuştur. Emniyet birimlerine intikal eden olayda ekiplerimiz de ilk andan itibaren olayın yakın takipçisi olmuştur.

Ayhan Özçelik'in yaşamını yitirdiği otluk alana gelen akrabası Burhan Deli ise gazetecilere yaptığı açıklamada, 4 gün önce de aynı bölgede bir kadının köpek saldırısına uğradığını söyledi.

Köpeklerin bir akrabalarının çocuğuna da saldırdığını kaydeden Deli, "Şu anda yatıyor, her tarafını parçalamışlar. Bu çocuğa da saldırmışlar, belediyenin temizlik işçileri sabah bulmuş. Köpekler başında bekliyormuş. Temizlik işçileri çocuğu köpeklerin elinden almış. Biz buralarda oturuyoruz, korkumuzdan geçemez olduk. Hayvanseverler gelsin o zaman bu hayvanlara sahip çıksınlar. İnsanları telef ettiler." diye konuştu.