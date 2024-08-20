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Dünyanın en yaşlı insanı hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Dünyanın en yaşlı insanı hayatını kaybetti

 Ocak 2023'te dünyanın yaşayan en yaşlı insanı olarak kayıtlara geçen 117 yaşındaki Maria Branyas yaşamını yitirdi.

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Branyas'ın ailesi, X hesabında yaptıkları paylaşımda 117 yaşındaki kadının İspanya'nın Olot kentinde hayatını kaybettiğini duyurdu.

Paylaşımda, "Maria Branyas aramızdan ayrıldı. Tıpkı istediği gibi, uykusunda acı çekmeden ve huzurla öldü." ifadesine yer verildi.

ABD'nin San Francisco kentinde 4 Mart 1907'de dünyaya gelen Branyas, Fransız Lucile Randon'ın Ocak 2023'te 118 yaşındayken ölmesinin ardından Guinness Dünya Rekorları (GWR) tarafından dünyanın yaşayan en yaşlı insanı seçilmişti.

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