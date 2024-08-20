Devlet Bahçeli'den 17-25 Aralık takvimi açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un MHP Genel Merkezi'ndeki ziyaretinde 17-25 Aralık takviminin görülmesiyle ilgili spekülasyonlara yanıt verdi. 17-25 Aralık'ın 15 Temmuz FETÖ ihanetinin kuluçka evresi olduğunu söyleyen Bahçeli, "Cumhur ittifakı kutlu yürüyüşünü sürdürecektir" dedi.

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç bugün bir dizi yaptığı ziyaret kapsamında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile partinin genel merkezinde görüştü.

Koç'u makam odasında ağırlayan Bahçeli'nin odasında basına yansıyan fotoğraflarda '17-25 takviminin' yer aldığı görülmüştü.

"17-25 Aralık emniyet ve yargı darbe süreci, 15 Temmuz FETÖ ihanetinin kuluçka evresidir"

Söz konusu görüntüler sonrası medyada "Bahçeli AK Parti'ye 17-25 Aralık mesajı veriyor" yorumları yer alınca Bahçeli, yazılı açıklamayla tartışmalara noktayı koydu. İşte Bahçeli'nin sosyal medya hesabından yaptığı o paylaşım:

"Cumhur İttifakı, Türk tarihinin varoluş refleksi, Türk milletinin varlık ve birlik remzidir. Küresel ekonomi-politik sistemin yeni baştan inşa edildiği, önümüzdeki bir yıllık süre zarfında iç kargaşa çıkma riski en yüksek ülke olarak Türkiye’nin haksız ve hayasızca gösterildiği bir dönemde Cumhur İttifakı milli güvence, milletin özgüvenidir.

İstiklal ve istikbal haklarımızın muhafız ve müdafaa onurunun mihver gücü cumhur ile Cumhuriyet’i kucaklaştıran akıl ve ahlak temelli ittifakımızdır. Türkiye’miz üzerinde karanlık senaryolar yazan, nevzuhur kaos denklemleri kuran, tarih sahnesinde pasif ve müdahale edilebilir bir ülke olmasının planını hazırlayanlar bugünlerde dedikodu çarkını hızla çevirmeye, fitne cephesini artan ölçekte tahkim ve takviye etmeye başlamışlardır.

Bu mahsurlu tablonun gözümüzden kaçtığını düşünenler hiç kuşkusuz derin bir gaflet ve melanet girdabında sürüklenen çürüklerdir. 17-25 Aralık emniyet ve yargı darbe süreci, 15 Temmuz FETÖ ihanetinin kuluçka evresidir.

"17-25 Aralık kumpasını hatırımızdan ve gündemimizden çıkarmak mümkün değildir"

15 Temmuz işgal teşebbüsünün çatısı 17-25 Aralık süreciyle örülmüştür. Bu nedenle FETÖ’nün ne 15 Temmuz silahlı kalkışmasını ne de 17-25 Aralık kumpasını hatırımızdan ve gündemimizden çıkarmak mümkün değildir. Ayrıca doğru da değildir.

Cumhur İttifakı’nın tertemiz mücadelesine leke sürmek için beşinci kol faaliyeti üstlenen mihrakların boşa kürek çekmeleri bir yana, heveslerinin ve hedeflerinin ihanetle çerçevelenmiş kursaklarında kalması mutlak ve mukadder bir akıbettir.

"Cumhur ittifakı kutlu yürüyüşünü sürdürecektir"

Şunu da özellikle ve tekraren hatırlatmalıyım ki, küresel internet platformlarının, sosyal medya mecralarının, organize çıkar gruplarının, bazı gazete ve televizyonların (özellikle Halk Tv) Cumhur İttifakı’nda çatlak varmış gibi yaygara koparmaları hüsran içinde hayal kırıklığına uğramaya mahkumdur.

Elbette bu odaklarla günü geldiğinde hesaplaşmak kaçınılmazdır. Cumhur ittifakı Türk ve Türkiye Yüzyılının müjdesi, gelecek nesillerin haysiyet ve heyecan mükafatı olarak kutlu yürüyüşünü sürdürecektir.