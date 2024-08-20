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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye mesajı: Derin üzüntü duydum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye mesajı: Derin üzüntü duydum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 79 yaşında hayatını kaybeden akademisyen, yazar ve mütefekkir Prof. Dr. Nazif Gürdoğan için başsağlığı mesajı yayımladı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, akademisyen, yazar ve mütefekkir Prof. Dr. Nazif Gürdoğan'ın vefatı nedeniyle sosyal medya hesabından taziye mesajı paylaştı.

'HOCAMIZIN VEFATINDAN DERİN ÜZÜNTÜ DUYDUM'

Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"AK Parti’mizin kurucularından, değerli akademisyen ve yazar Prof. Dr. Ersin Nazif Gürdoğan hocamızın vefatından derin üzüntü duydum.

Kıymetli yol ve dava arkadaşımız Ersin Nazif Gürdoğan’a Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, yakınlarına, talebelerine, eğitim camiamıza ve AK Parti’mize başsağlığı diliyorum."

GÜRDOĞAN MEMLEKETİ ESKİŞEHİR'DE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Akademisyen, yazar ve mütefekkir Prof. Dr. Nazif Gürdoğan 79 yaşında Hakk'a yürüdü. Gürdoğan için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Gürdoğan'ın cenazesi bugün Eskişehir'de Yunus Emre Köyü Mezarlığına defnedildi.

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