Hasan Arat isyan etti: 22 kişi gitti hala bitmedi

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, sponsorluk anlaşması töreninde açıklamalarda bulundu. Arat, göndermek istedikleri bazı oyuncuların takımdan ayrılmak istememeleri üzerine sıkıntılar yaşadıklarını ifade etti.

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Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, sponsorluk anlaşma töreninde açıklamalarda bulundu.

Hasan Arat, tribünlerde gerçekleştirilmesi planlanan 'Kara Duvar' projesi ile ilgili, "Kara Duvar projesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan geçti ancak İçişleri Bakanlığı'nın onayını bekliyor. Biz hazırız." dedi.

"22 KİŞİ YOLLANDI HALA BİTMEDİ"

Konuşmasına devam eden Hasan Arat, ''Transfer limiti ucu ucuna gidiyor. Birisi gitmeden, birisi gelemiyor. Santranç oyunu var. Hamlelere göre kararlar. Ama bizim elimiz dolu. Gitme hamlesini gerçekleştirdiğimizde, hemen geliş oluyor. O konuda bir arayış içerisinde değiliz. Zaman zaman bazı Türk oyuncularımızın adı geçiyor. Demir Ege ve Tayyip Talha gibi bugün okudum. Böyle bir şey söz konusu olamaz. Demir Ege, hocamızın önemli yıldızlarından biri ve çok memnun hocamız, bunu bizzat söyledi. Tayyip Talha, önemli bir sakatlıktan çıktı. Toparlanacaktır. Yabancı oyuncularda gitmeyi planlıyoruz daha çok. Beşiktaş, 22 kişiyi yolladı şu ana kadar. Hala bitmedi. Bu zorluğu yaşıyoruz. Ama bu zorluk, takımın performansını etkilemiyor. Çünkü kadromuz iyi bir kadro. En son Ndor'un transferi, önemli bir transfer ama biz bunun için 6 aydır çalışıyoruz. Sadece imzası yeni. Paris'teyken bütün çalışmaları tamamladık. Sadece Amir'in gidişini bekliyorduk ve Beşiktaş, PSG'ye bir bedel ödemedi.'' dedi.