İsrail 'güvenli bölge' ilan ettiği alanı vurdu: Çok sayıda şehit...

İsrail ordusunun, daha önce güvenli bölge ilan ettiği Deyr Belah'ta pazar yerine düzenlediği hava saldırısında 9 Filistinli şehit oldu. İsrail'in son 24 saatteki katliam saldırılarında toplam 21 Filistinli şehit edildi.

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İşgalci İsrail'in, Filistin ve Gazze Şeridi'ndeki katliam saldırıları devam ederken katil İsrail ordusu bir katliama daha imza attı. İsrail birlikleri, Deyr Belah kentinde 'güvenli' bölge olarak ilan ettiği pazar yerine saldırdı.

GÜVENLİ BÖLGE İLAN ETTİĞİ PAZAR YERİNE KATLİAM SALDIRISI

İnsani bölge olarak belirlenen ve yerinden edilmiş sivillerin sığındığı yoğun nüfuslu Deyr Belah kentindeki pazar yerine düzenlediği saldırı sonucu 2'si çocuk 1'i kadın olmak üzere toplam 9 kişi şehit oldu.

Deyr Belah, daha önce İsrail tarafından "güvenli bölge" olarak ilan edilen yerler arasında yer alıyordu.

SON 24 SAATTE 21 FİLİSTİNLİ ŞEHİT EDİLDİ

Bombalanan pazar yeri, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin batısında bulunan Mevasi bölgesine araçların kalktığı durak olması sebebiyle sürekli yoğun kalabalığın bulunduğu bir bölge olarak biliniyor.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde son 24 saatte işlediği iki ayrı katliamda 21 Filistinli şehit oldu.

İsrail ordusu, bugün Gazze kentinde zorla yerinden edilen sivillerin barındığı bir okulu vurmuş, saldırıda 12 sivil şehit olmuştu.