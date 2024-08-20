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DMM, "Ege Sahili'nde 'yeşil Komodo ejderi' görüldü" iddiasını yalanladı

DMM, "Ege Sahili'nde 'yeşil Komodo ejderi' görüldü" iddiasını yalanladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Ege Sahili'nde dünyanın en zehirli kertenkele türü olan yeşil Komodo ejderi görüldü." iddiasının doğru olmadığını duyurdu.

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DMM'den, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan "Ege Sahili'nde dünyanın en zehirli kertenkele türü olan yeşil Komodo ejderi görüldü" iddiasına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İddiaya konu görüntüler incelendiğinde, sudan çıkan canlının Komodo ejderi değil, otçul bir kertenkele türü olan Yeşil iguana (Iguana iguana), olduğu belirlenmiştir. Amerikan Iguanası olarak da bilinen bu türün doğal yaşam alanları, tropikal yağmur ormanlarının bulunduğu Orta ve Güney Amerika'da bulunmaktadır. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

DMM
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