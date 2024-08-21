TFF VAR kayıtlarını yayınladı tartışmalı pozisyonlar aydınlandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında oynanan maçların Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarını kamuoyuyla paylaştı. TFF'nin bu adımı, futbolseverlerin büyük ilgiyle takip ettiği müsabakalardaki tartışmalı pozisyonlara ışık tutmayı amaçlıyor.

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Futbolseverler, TFF'nin internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden VAR kayıtlarına erişim sağlayarak, hakemlerin kritik anlarda verdikleri kararların perde arkasını izleyebiliyor.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yayınlanan video şu şekilde:

Konyaspor ile Galatasaray arasındaki maçın 76'ncı dakikasında Mauro Icardi'nin topu ağlara gönderdiği pozisyondaki gol iptali kararının hakem konuşmaları:

VAR: Galatasaraylı oyuncu, Konyalı'nın önüne ayağını koyduğu için topa vuruyor. Konyalı'nın topa vuruşunu engellemek için ayağını önüne koyuyor. Konyalı topa vurmak isterken Galatasaraylı'nın ayağına çarpıp topa gidiyor. Onun için sahada inceleme öneriyorum.

Direnç Tonusluoğlu: Geldim ağabey.

VAR: Konyalı, Galatasaraylı'nın ayağına vurduğu için topa vuruyor. Topa Galatasaraylı topa temas etmiş oluyor.

Direnç Tonusluoğlu: Galatasaraylı oyuncu topa değemiyor doğru mu? Başka bir açınız var mı?

VAR: Sana şimdi başka bir açı daha göstereceğim. Galatasaraylı oyuncu Konyalı'nın önüne ayağını koyduğu için topa teması sağlıyor.

Direnç Tonusluoğlu: Tamam ağabey gördüm. Faul ile oyuna başlayacağım, golü iptal ediyorum.

Göztepe ile Fenerbahçe arasındaki karşılaşmanın 29'uncu dakikasında Romulo'nun topu ağlara gönderdiği pozisyondaki gol iptali kararının hakem konuşmaları:

VAR: Potansiyel bir gol iptali için sana sahada inceleme öneriyorum. Hücum faul.

Kadir Sağlam: Geldim, hiç sesin gelmiyor. Tamam gördüm, golü iptal ediyorum. Faul ile başlayacağım.

VAR: APP'de olduğunu göstereceğim bekle, sonuna kadar izleteceğim sana.

Kadir Sağlam: Tamam göster. Tamam.

VAR: Ayaktaki temas anına bir daha gel, zoom yap burada dur.

Beşiktaş ile Antalyaspor arasındaki mücadelenin 61'inci dakikasında Güray Vural'a gösterilen kırmızı karttaki hakem konuşmaları:

VAR: Mehmet, potansiyel kırmızı kart için sahada inceleme öneriyorum.

Mehmet Türkmen: Tamam, geliyorum.

VAR: İlk ayağın esnemesini gösteriyorum sana.

Mehmet Türkmen: Evet. Temas noktası.

VAR: Evet kramponun çivileri, hız, şiddet, temas noktası, ayağın esnemesi.

Mehmet Türkmen: Kramponun çivileri, ayak gergin, rakibin sağlığını tehlikeye atıyor. Normal hızla da oynatır mısın? Başka bir açı daha ver.

VAR: Veriyorum başka açı.

Mehmet Türkmen: Normal hızla da oynat abi, gördüm pozisyonu. Okey.

VAR: Dur, evet.

Mehmet Türkmen: Tamamdır. 11 numara sarı kart iptal, kırmızı kart.

VAR: Doğrudur.