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Young Boys - Galatasaray maçı şifresiz yayınlanacak
Young - Boys ile Galatasaray arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçı TRT 1 ve tabii ekranlarından şifresiz yayınlanacak.Abone ol
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Galatasaray deplasmanda Young Boys'la karşı karşıya gelecek.
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi mücadelesi şifresiz olarak ekranlara gelecek. Çarşamba günü oynanacak kritik mücadelenin ekranlara geleceği kanal belli oldu.
Galatasaray, tur için İsviçre’den avantajlı skorla dönmeyi hedeflerken Young Boys - Galatasaray mücadelesi TRT 1 ve Tabii platformundan yayımlanacak.