Yerli kart TROY'un yıl sonu hedefi büyüdü

Teknolojisi Türkiye'de geliştirilen yerli kart TROY, ilk yarıda 10 milyonluk artışla 35 milyona ulaşırken, yıl sonunda TROY logolu kart sayısının 50 milyona çıkması hedefleniyor.

2016'da faaliyete geçen yerli kart TROY'a ilgi bu yılın ilk yarısında hız kazandı. TROY'un kullanımı ve kart sayısı yılın ilk 6 ayında önemli bir ivme kaydetti.

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) Genel Müdürü Ozan Deniz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TROY logolu kart sayısının 2023 sonu itibarıyla 25 milyona yükseldiğini, bu yılın ilk yarısında da 10 milyon artışla 35 milyona ulaştığını belirterek, temmuz sonu itibarıyla 9 milyonu kredi kartı, 19 milyonu banka kartı ve 8 milyonu ön ödemeli kart olmak üzere 36 milyon TROY logolu kart bulunduğunu söyledi.

TROY kartlarla gerçekleşen alışverişlerin kartlı ödemeler ciro payının haziran ayı sonunda yüzde 12'yi aştığını bildiren Deniz, "Yani her 8 liralık kartlı ödemenin 1 lirası yerli kart TROY ile yapılıyor. Her geçen gün hem kart adetlerimiz artıyor hem de kullanım ciro payımız yükseliyor. Bu ivmeyi koruyarak bu yılın sonunda TROY'un ciro payını yüzde 20'ye çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.

- "TROY'a olan rağbetten memnuniyet duyuyoruz"

TROY'un Türk bankacılık ve finans sektörünün ortak çabalarıyla 2016'da hayata geçirildiğini hatırlatan Deniz, şunları kaydetti:

"TROY, işlemlere başladığı ilk günden itibaren her geçen gün adet ve ciro olarak gelişimini sürdürdü ve ödemeler alanında kendine önemli bir yer edindi. Özellikle son bir yılda bu gelişim katlanarak gerçekleşti. Bu gelişimde şüphesiz en büyük etken vatandaşlarımızın TROY'a olan teveccühü ve ilgisidir. Öncelikle, Türkiye'mizin markası TROY'u sahiplenerek bu noktaya ulaşmasını sağlayan tüm kullanıcılarımıza teşekkürü bir borç biliriz. Banka kartı, kredi kartı ve ön ödemeli kartların sağ alt köşesinde logosu yer alan, alışveriş yapmayı ve ATM'den para çekmeyi sağlayan teknolojik altyapıyı kart şeması olarak isimlendiriyoruz."

Deniz, "Bir kart şeması olarak TROY, dünyada gerek dijitalleşme anlamında gerekse de sunduğu hizmet çeşitliliği ve pratikliği açısından oldukça ileri seviyede bulunan Türk bankacılığının bilgi birikimi ve 35. yılına yaklaşan BKM'nin ödemeler alanındaki uzmanlık ve tecrübesiyle geliştirilmiştir. Kart şeması kurulumu ve işletimi hem ciddi bir teknolojik altyapı hem de ödemeler alanında yüksek bilgi birikimi gerektiriyor. Dolayısıyla toplumumuz nezdinde kart şemasının önemine ilişkin farkındalığın oluşmasından ve de banka kartı, kredi kartı tercihlerinde TROY'a olan rağbetten ayrıca memnuniyet duyuyoruz." dedi.

"Yurt içinde gerçekleşen kartlı ve dijital ödemelerin tamamını TROY altyapısı ile gerçekleştirebilir durumdayız"

Ozan Deniz, güçlü altyapısıyla TROY'un; bugün Türkiye'nin her noktasında yaygın ve aktif olarak kullanıldığını ve yurt dışında geçerliliğini her geçen gün artırdığını ifade ederek, vatandaşların TROY'a olan güveni ve teveccühü, bankaların desteği ve BKM'nin uzmanlık ve bilgi birikimiyle TROY kartların teknolojisi ve geçerliliği konusunda her geçen gün iyileştirme çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

"Finansal bağımsızlığımız, bankacılık sektörümüzün öngörülebilirliğini artırma, maliyet optimizasyonunu sağlama ve vatandaşlarımıza gururla taşıyacakları milli kart markasını en nitelikli halde sunma prensipleri ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diyen Deniz, "TROY'un milli markamızı kullanıyor olma gururu yaşatması başlı başına kıymet taşıyor. TROY geliştirilirken en önemli hedefimiz yerli ve milli bir markamızın oluşmasıydı. Başlı başına değerli olan bu özelliğinin yanı sıra TROY'un ülkemiz için sağlayacağı çok önemli ekonomik faydalar da bulunuyor. Yurt içinde gerçekleşen kartlı ve dijital ödemelerin tamamını TROY altyapısı ile gerçekleştirebilir durumdayız. Dolayısıyla TROY kullanımıyla bu işlemlerin gerçekleşmesi için ödenen şema ücret ve komisyonlarının yine ülkemizde kalmasını sağlayabiliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Şu anki geldiğimiz seviye ile TL olarak 100 milyonlarla ifade edebileceğimiz bir meblağın ülkemizde kalmasını sağladık." diyen Deniz sözlerini şöyle tamamladı:

"Gelişimimiz sürdükçe bu faydanın katlanarak artacağını söyleyebilirim. Hedefimiz ise 3-5 yıl içerisinde kart adedinde ve ciro hacminde liderliğe ulaşmak. Bu hedefimize ulaştığımızda ülkemiz ekonomisine sağlayacağımız katkı milyarlarca TL ile ifade edilebilecektir. Bu hedefe ulaşmak için devlet yöneticilerimizin ve ekonomi yönetimimizin güçlü desteği bulunuyor. Gerek kamu bankalarımızla gerekse de özel bankalarla ve finans kurumlarıyla omuz omuza çalışıyoruz. Türk bankacılığının ortak değeri, Türkiye'mizin markası TROY'u el birliği ve vatandaşlarımızın teveccühüyle hak ettiği lider konuma taşıyacağımıza yürekten inanıyorum."