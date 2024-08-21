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MEB'den bazı özel okullara "Türkçe" isim uyarısı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
MEB'den bazı özel okullara "Türkçe" isim uyarısı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), kanuna aykırı olarak isimleri Türkçe olmayan 6 ildeki 30 okullun isimlerinin değiştirilmesini istedi.

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MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünden 6 ilin valiliğine "Türk Okulları" konulu yazı gönderildi.

Yazıda, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nde yer alan şu hükümler hatırlatıldı:

"Kurumlara, 1739 sayılı Milli Eğitim Kanunu'nda belirtilen Türk milli eğitiminin genel ve özel amaçları ile temel ilkeleri doğrultusunda kurumun amacına, eğitim programına ve düzeyine uygun, belli bir anlam taşıyan Türkçe ad verilir. Ancak azınlık okulları, yabancı ve milletlerarası okullar ile sadece yabancı dil eğitimi veren kurslara yabancı ad verilebilir. Diğer kurumlara kıta, ülke, millet, tarih, rakam, yabancı kurum ve kuruluş adları verilemez. Kurumların adlarını, Türk Dil Kurumu kısaltmalar dizininde yer alan kısaltmalar hariç olmak üzere varsa kısaltmalarıyla kullanması esastır. Kurum adı kısaltma olarak kullanılacak ise kurum adı ve kısaltması kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatında yer alır..."

Bakanlık, Türkçe isim verilmediği tespit edilen kurum adlarını 6 ilin valiliğine bildirerek, "Kurum adlarının anılan maddeye aykırı olduğu anlaşılmış olup yeni kurum adı teklif edilmesi gerekmektedir." uyarısında bulundu.

Kanuna aykırı olarak isimleri Türkçe olmayan okul sayısının 6 ilde 30 olduğu öğrenildi.

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