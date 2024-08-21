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Vatandaşa yedireceklerdi... Gaziantep'te şok operasyon! Ele geçirilen ürünler imha edildi

Vatandaşa yedireceklerdi... Gaziantep'te şok operasyon! Ele geçirilen ürünler imha edildi

Gaziantep'te bozuk gıda operasyonu gerçekleştirildi. Nurdağı ilçesindeki bir depoda, pul ve toz biber yapımında kullanılmak üzere saklandığı belirlenen 60 ton domates ve 15 ton havuç posası ele geçirildi.

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İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine bir işletmenin deposunda arama yaptı.

Ekipler, depoda pul ve toz biber yapımında kullanılmak üzere saklandığı ve bozuk olduğu belirlenen 60 ton domates ve 15 ton havuç posası buldu.

Ele geçirilen ürünler imha edildi, işletme sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır, yaptığı açıklamada, halk sağlığını tehdit eden kişilere yönelik geçit verilmeyeceğini ifade etti.

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