BIST 10.042
DOLAR 33,92
EURO 37,76
ALTIN 2.732,30
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Yozgat'taki Yerköy YHT İstasyonu cuma günü hizmet vermeye başlayacak

Yozgat'taki Yerköy YHT İstasyonu cuma günü hizmet vermeye başlayacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) Hattı'nda bulunan Yozgat'taki Yerköy İstasyonu'nun 23 Ağustos Cuma günü hizmet vermeye başlayacağını bildirdi.

Abone ol

Uraloğlu, Ankara-Sivas YHT Hattı'nda hizmet verecek Yerköy İstasyonu'nda yürütülen çalışmalara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Bu istasyonun açılmasıyla Yerköylü vatandaşların hızlı tren konforuna kavuşacağına işaret eden Uraloğlu, "Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı üzerinde bulunan Yerköy İstasyonu'nda yapım çalışmaları tamamlandı. İstasyon, 23 Ağustos Cuma günü hizmet vermeye başlayacak. Resmi açılışını ise ilerleyen günlerde gerçekleştireceğiz. İstasyon, 110 bin yolcu kapasiteli olacak. Yerköy İstasyonu'muz, 800 metrekare alan üzerinde yapılan istasyon binası, 14 bin 600 metrekare yeşil alanı, 2 peronu, 100 araç ve 5 otobüslük park yeri ile hizmete verecek." değerlendirmesinde bulundu.

Ankara-Sivas YHT hattı 1 milyon 404 bin yolcu taşıdı

Uraloğlu, Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı'nın, Edirne'den Kars'a hızlı demir yolu koridorunun omurgası olduğunu aktararak, bu hattın hizmete girmesiyle, kara yoluyla 4,5 saat, tren yoluyla 12 saat süren Ankara-Sivas seyahat süresini 2 saate indirdiklerini anımsattı.

Bu hatla, Kırıkkale, Yozgat ve Sivas'ı Ankara merkezli hızlı tren ağına bağlayarak vatandaşlara hızlı, güvenli ve konforlu ulaşım ağı sunduklarını belirten Uraloğlu, "Hattımız, açıldığı günden bu yana 1 milyon 404 bin yolcu taşıdı." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, hızlı tren ağını geliştirmek üzere çalışmaların hız kesmeden devam ettiğine işaret ederek, Samsun ve Ankara'yı birbirine bağlayacak hızlı tren hattının da Delice üzerinden Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı'na entegre edileceğini kaydetti.

ÖNCEKİ HABERLER
Tayland'da ülke dışından gelen bir kişide M çiçeği virüsü tespit edildi
Tayland'da ülke dışından gelen bir kişide M çiçeği virüsü tespit edildi
Özgür Özel, Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi ile görüştü
Özgür Özel, Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi ile görüştü
Pegasus'tan 39,99 avroya uçma fırsatı
Pegasus'tan 39,99 avroya uçma fırsatı
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Vatandaşa yedireceklerdi... Gaziantep'te şok operasyon! Ele geçirilen ürünler imha edildi
Vatandaşa yedireceklerdi... Gaziantep'te şok operasyon! Ele geçirilen ürünler imha edildi
Düğün hazırlığı yapıyorlardı! Nişanlı çift kazada can verdi
Düğün hazırlığı yapıyorlardı! Nişanlı çift kazada can verdi
Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken'la Hamas-İsrail müzakerelerini görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken'la Hamas-İsrail müzakerelerini görüştü
Yerli kart TROY'un yıl sonu hedefi büyüdü
Yerli kart TROY'un yıl sonu hedefi büyüdü
ABD'nin Gazze için ateşkes görüşmeleri nasıl fiyaskoyla sonuçlandı? Ayrıntılar ortaya çıktı
ABD'nin Gazze için ateşkes görüşmeleri nasıl fiyaskoyla sonuçlandı? Ayrıntılar ortaya çıktı
MEB'den bazı özel okullara "Türkçe" isim uyarısı
MEB'den bazı özel okullara "Türkçe" isim uyarısı
Bir bebek, oyuncak sandığı yılanı ısırarak öldürdü
Bir bebek, oyuncak sandığı yılanı ısırarak öldürdü
Engin Polat'tan Dilan Polat'a 3 yasak
Engin Polat'tan Dilan Polat'a 3 yasak