Çin'den Rusya açıklaması: Muazzam bir dayanıklılık gösteriyor

Çin Başbakanı Li Çiang, Rusya ile işbirliğini güçlendirmek istediklerini belirterek, “Çok yönlü işbirliğimiz muazzam bir dayanıklılık gösteriyor.” dedi.

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Li, temaslarda bulunmak ve 29. Rusya-Çin Hükümet Başkanları toplantısına katılmak üzere bulunduğu Moskova’da Rusya Başbakanı Mihail Mişustin ile bir araya geldi.

Görüşmede konuşan Li, Rusya ile ikili işbirliğini güçlendirmek istediklerini vurgulayarak, “Karmaşık uluslararası durum ışığında, Rus ortaklarımızla birlikte daha kararlı adımlar atmaya hazırız.” ifadesini kullandı.

İki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının üzerinden 75 yıl geçtiğine işaret eden Li, “Dostluğumuz sağlam, güçlü ve sarsılmazdır. Çok yönlü işbirliğimiz muazzam bir dayanıklılık gösteriyor.” dedi.

Mişustin de iki ülke ilişkilerinin kapsamlı ortaklık ve stratejik işbirliği seviyesine yükseldiğini belirterek, “İki ülke liderinin karşılıklı ticaret hacmini artırma yönündeki görevi, planlanandan önce tamamlandı. Geçtiğimiz yıl ticaret hacmimiz 20 trilyon rubleyi (yaklaşık 218 milyar dolar) aştı.” diye konuştu.

İki ülke arasındaki ticarette ruble ve yuanın payının yüzde 95’i aştığını vurgulayan Mişustin, özellikle tarım ve gıda güvenliği alanındaki işbirliğine özel önem verdiklerini belirtti.

Li’nin ziyareti kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le de görüşmesi ve iki ülke hükümetleri arasında çeşitli anlaşmaların imzalanması bekleniyor.