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Mehmet Şimşek duyurdu: 266,9 milyar dolar

Mehmet Şimşek duyurdu: 266,9 milyar dolar

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, küresel ölçekte büyük firmaların elektrikli araç, batarya ve lojistik yatırımları için Türkiye'yi tercih ettiğini bildirerek, "2003-2024 Haziran döneminde toplam 266,9 milyar dolar doğrudan yatırım girişi gerçekleşti." ifadesini kullandı.

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Şimşek sosyal medya hesabından doğrudan yatırım verilerine ilişkin paylaşımda bulundu.

Türkiye'nin küresel doğrudan yatırımlardan aldığı paya işaret eden Şimşek, "Küresel ölçekte büyük firmalar elektrikli araç, batarya ve lojistik yatırımları için ülkemizi tercih ediyor. 2003-2024 Haziran döneminde toplam 266,9 milyar dolar doğrudan yatırım girişi gerçekleşti." değerlendirmesinde bulundu.

Şimşek, 2003'ten önce yüzde 0,2 olan Türkiye'nin küresel doğrudan yatırımlardan aldığı payın, 2003-2023 döneminde yüzde 0,9'a çıktığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Uluslararası Doğrudan Yatırım Stratejimizde hedefimiz 2028 yılına kadar bu oranı yüzde 1,5'e yükseltmek. Programımızın ikiz dönüşüm ve yüksek katma değerli üretime yönelik politikalarıyla ülkemizi daha büyük bir üretim üssüne dönüştürerek büyüme potansiyelimizi ve vatandaşlarımızın refahını artıracağız."

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