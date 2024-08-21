BIST 10.013
DOLAR 33,92
EURO 37,78
ALTIN 2.740,36
HABER /  EKONOMİ

THY Spor Anonim Şirketi kuruldu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
THY Spor Anonim Şirketi kuruldu

Türk Hava Yolları (THY), İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde THY Spor Anonim Şirketi'nin kuruluş işlemlerini tamamladı.

Abone ol

THY'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında, "5 Nisan 2024 tarihli duyurumuzda bilgisi verilen 'THY Spor Anonim Şirketi'nin kuruluş işlemleri 20 Ağustos 2024 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde tescil edilerek tamamlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Şirketin sermayesi 1 milyon lira olarak tescil edilirken, THY, THY Spor Kulübü çatısı altında yürütülen spor faaliyetlerinin tamamı veya bir kısmını kurulan anonim şirket yapısı altında gerçekleştirecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Belçikalı turistler köy muhtarına misafir oldu: "Türk insanı mükemmel"
Belçikalı turistler köy muhtarına misafir oldu: "Türk insanı mükemmel"
Dilan Polat fenomenliğe devam edecek mi? Avukatı Sevinç Horoz açıkladı
Dilan Polat fenomenliğe devam edecek mi? Avukatı Sevinç Horoz açıkladı
Mehmet Şimşek duyurdu: 266,9 milyar dolar
Mehmet Şimşek duyurdu: 266,9 milyar dolar
İran'dan 'İsrail'e tepkisini kasıtlı olarak mı erteledi?' sorununa yanıt
İran'dan 'İsrail'e tepkisini kasıtlı olarak mı erteledi?' sorununa yanıt
Iğdır'da yolcu otobüsü yoldan çıkıp ağaca çarptı
Iğdır'da yolcu otobüsü yoldan çıkıp ağaca çarptı
İsrail askerleri Gazze'de tuzağa düştü! Kassam Tugayları duyurdu
İsrail askerleri Gazze'de tuzağa düştü! Kassam Tugayları duyurdu
Coca Cola büyüme hedefini düşürdü Fatih Altaylı'dan tartışılan sözler
Coca Cola büyüme hedefini düşürdü Fatih Altaylı'dan tartışılan sözler
Trabzon'da yayla evinde facia! 3 kişi hayatını kaybetti
Trabzon'da yayla evinde facia! 3 kişi hayatını kaybetti
"Suriye uyruklu 2,5 milyon kişiye vatandaşlık verildiği" iddiası! Açıklama geldi
"Suriye uyruklu 2,5 milyon kişiye vatandaşlık verildiği" iddiası! Açıklama geldi
Hamas'tan, Mescid-i Aksa'nın kundaklanmasının yıl dönümünde çağrı
Hamas'tan, Mescid-i Aksa'nın kundaklanmasının yıl dönümünde çağrı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan "zenginlere vergi affı" iddialarına ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan "zenginlere vergi affı" iddialarına ilişkin açıklama
Manisa'da sokakta eşini darp etmişti! Yeni gelişme
Manisa'da sokakta eşini darp etmişti! Yeni gelişme