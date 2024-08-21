Yolcu otobüsü köprü ayağına çarpmıştı! Feci kazada ölü sayısı yükseldi 

Ankara'nın Polatlı ilçesi yakınlarında 9 Ağustos'ta yolcu otobüsünün köprü ayağına çarpması sonucu 9 kişinin öldüğü trafik kazasında yaralanan 2 yolcu, tedavi gördükleri hastanede yaşamını yitirdi.Abone ol
Kazada ağır yaralanan Osman İleri ve Musa Bayar tedavi gördükleri hastanede yaşam mücadelesini kaybetti. Böylece kazada ölenlerin sayısı 11'e yükseldi.
Ağır yaralı 6 hastanın Ankara'daki çeşitli hastanelerde tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.
Ağrı'dan İzmir'e hareket eden Çetin Karayel yönetimindeki yolcu otobüsü 9 Ağustos saat 05.00 sıralarında Olukpınar mevkisinde köprünün beton kolonuna çarpmıştı.
Kazada, Fezile Baydat, Suna Yaşar Bilgi, Dilan Bayar, Ayşan İlman, Elif Mira İlman, Muhammet Ozan Bayar, Satı Polat, Mahmut Esin ve şoför Çetin Karayel hayatını kaybetmişti.