Fazla kilolarıyla eleştiriliyordu! Galatasaray'ın eski oyuncusu Ndombele'nin son hali gündem oldu
Galatasaray'da kiralık geçirdiği geçen sezonda fazla kilolarıyla gündemden düşmeyen Tanguy Ndombele, sarı-kırmızılı takımdan ayrılıp Fransız ekibi Nice'e transfer olmuştu. Yeni takımıyla ilk maçına çıkan 27 yaşındaki orta sahanın fazla kilolarından kurtulmuş fit hali dikkat çekti.Abone ol
Geride bıraktığımız sezonda kiralık olarak Galatasaray'da forma giyen Tanguy Ndombele fazla kilolarıyla eleştirilerin odağı olmuştu. Sarı-Kırmızılı kulübün, sezon sonunda vedalaştığı deneyimli orta saha oyuncusu ilerleyen süreçte Nice'e transfer olmuştu.
Nice ile 2 yıllık sözleşme imzalayan Tanguy Ndombele, Fransız temsilcisiyle Ligue 1'de ilk maçına 11'de çıktı.
Son hali dikkat çekti
Nice'in deplasmanda Auxerre'e 2-1 mağlup olduğu maçta Ndombele'nin fit hali dikkatlerden kaçmadı.
87 dakika sahada kalan 27 yaşındaki Ndombele, takımı adına sahanın en iyilerinden biri oldu.
Taraftardan Ndombele'ye tepki
Galatasaraylı taraftarlar sosyal medyada Fransız orta sahanın son haliyle ilgili binlerce paylaşım yaptı.
Yıldız futbolcunun fit hali Sarı-Kırmızılı taraftarları oldukça şaşırttı.