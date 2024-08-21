Young Boys-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...
Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Young Boys'a konuk oluyor.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında İsviçre'nin Young Boys takımıyla karşılaşacak.
Maç, Bern kentindeki Wankdorf Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak ve TRT 1 ile tabii platformundan canlı olarak yayınlanacak.
Süper Lig'de geçen sezon 102 puan toplayarak rekor kıran sarı-kırmızılılar, üst üste 2. ve toplamda 24. şampiyonluğunu kutlamıştı. UEFA ülke puanı gereği Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan başlamak zorunda kaldı.
Young Boys da şampiyonlukla geldi
Geçen sezon İsviçre Süper Ligi'nde şampiyon olan Young Boys da UEFA Şampiyonlar Ligi'ne bu turdan dahil oldu.