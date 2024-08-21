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Young Boys-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...

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Young Boys-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Young Boys'a konuk oluyor.

Young Boys-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında İsviçre'nin Young Boys takımıyla karşılaşacak.

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Young Boys-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...

Maç, Bern kentindeki Wankdorf Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak ve TRT 1 ile tabii platformundan canlı olarak yayınlanacak.

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Young Boys-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...

Süper Lig'de geçen sezon 102 puan toplayarak rekor kıran sarı-kırmızılılar, üst üste 2. ve toplamda 24. şampiyonluğunu kutlamıştı. UEFA ülke puanı gereği Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan başlamak zorunda kaldı.

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Young Boys-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...

Young Boys da şampiyonlukla geldi

Geçen sezon İsviçre Süper Ligi'nde şampiyon olan Young Boys da UEFA Şampiyonlar Ligi'ne bu turdan dahil oldu.

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