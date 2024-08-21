Ekrem İmamoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu görüştü

Aralarında soğuk rüzgarlar estiği bilinen Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'deki kurultayın ardından 1 yıl sonra baş başa görüştü. Görüşme Kılıçdaroğlu'nun Ankara'daki evinde gerçekleşirken herhangi bir açıklama yapılmadı.

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Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu, genel başkanlık yarışını Özgür Özel'e kaybetmesinin ardından 13 yıl boyunca oturduğu koltuğu devretti.

CHP'de düzenlenen son kurultayın ardından kendine Ankara'da ofis açan Kılıçdaroğlu, görüşmelerini buradan yürütüyordu.

Özel ve İmamoğlu'na yönelik kırgın olduğu öne sürülen Kılıçdaroğlu bugün sürpriz bir görüşme gerçekleştirdi.

1 YIL SONRA İLK KEZ BAŞ BAŞA GÖRÜŞTÜLER

Kılıçdaroğlu'nun konuğu kendisine genel seçimlerin ardından 'değişim' çağrısı yapan ilk kişi olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'ydu.

İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nu Ankara'daki evinde ziyaret etti.

CHP kurultayından beri ilk kez baş başa bir araya gelen ikilinin görüşmesi yaklaşık 1,5 saat sürdü. Görüşmenin ardından herhangi bir açıklama yapılmadı.

NE OLMUŞTU?

17-18 Ağustos tarihlerinde Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesinde düzenlenen Hacı Bektaş-ı Veli Anma Törenleri, CHP’li Hacıbektaş Belediyesi ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilmişti.

Etkinliğe CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu’nun yanı sıra Kemal Kılıçdaroğlu da katılmıştı.

Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu etkinlikte, aralarına CHP Lideri Özgür Özel gelecek şekilde oturmuştu.

'İHANETTEN ARINACAĞIZ...'

Etkinlikte bir de konuşma yapan Kılıçdaroğlu, şunları söylemişti:

Evet biz arınacağız. Kötülükten, ihanetten, incitenlerden, menfaatperestlerden arınacağız. Sevgili dostlarım arındıkça azalmayacağız, arındıkça çoğalacağız. Arındıkça kardeşlik bağlarımız sımsıkı birbirimizi tutan ellerimiz güçlenecek. Arındıkça büyüyeceğiz. Hacı Bektaş, ihaneti görenlerin, yarı yolda bırakanların, kötülüğe uğrayanların son sığınağıdır.

İMAMOĞLU VE ÖZEL, KILIÇDAROĞLU'NA KAYBETTİRDİ

CHP'de 4-5 Kasım tarihlerinde 38. Olağan Kurultayı gerçekleşmişti. Ankara Spor Salonu'nda gerçekleşen kurultayda Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu, karşı karşıya gelmişti.

Özgür Özel, kurultay sonucunda CHP'nin 8. Genel Başkanı Özgür Özel olmuştu. Yapılan seçimin ardından Kılıçdaroğlu'nun 13 yıl süren genel başkanlığı sona ermişti.

Bununla birlikte 2000 yılındaki kurultayda görevdeyken aday olup kaybeden bir yıllık genel başkan Altan Öymen'in haricinde parti tarihinde ilk kez bir genel başkan, görevi başındayken aday olduğu bir kurultayda yenilerek görevi bırakmış oldu.