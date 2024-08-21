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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 25 Ağustos'ta Bitlis'in Ahlat ilçesinde toplanacak

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 25 Ağustos'ta Bitlis'in Ahlat ilçesinde toplanacak

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 25 Ağustos'ta toplanıyor. Toplantının Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Bitlis'in Ahlat ilçesinde yapılması planlanıyor.

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Malazgirt Zaferi'nin yıldönümü nedeniyle pazar günü Ahlat'ta toplanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak toplantıda, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında atılan ve atılacak adımlar ele alınacak. Kabine'de, Gazze'de ateşkes görüşmelerinde gelinen son durum, ekonomideki son gelişmeler ve terörle mücadele operasyonları da masaya yatırılacak.

TÜRKİYE TARİHİNDE BİR İLK

Bu yıl 953'üncü yıl dönümü kutlanacak olan Malazgirt Zaferi etkinlikleri nedeniyle Bitlis'in Ahlat ilçesinde yapılması planlanan Kabine toplantısı bir ilk olarak tarihe geçecek.

CİDDİ ANLAMDA KATKI KATKI VERMELİYİZ

Ahlat Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü'nde düzenlenen toplantıda konuşan Yavuz Gülmez, bir ilk olarak Kabine toplantısının Ahlat'ta yapılacağını ifade ederek "Kabine toplantısı inşallah 25 Ağustos'ta Ahlat'ta yapılacak. Bizler de ciddi anlamda katkı vermeliyiz. Dolayısıyla sizlerle bir toplantı yapalım, nasıl bir organize yapalım, Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere bakanlarımızı burada en iyi şekilde nasıl ağırlayabiliriz, Türkiye'nin ve dünyanın dört bir tarafından misafirlerimiz gelecek, onları en iyi şekilde nasıl ağırlayabiliriz anlamında istişare yapalım ve konuşalım istedik sizlerle. Bu noktada görüş ve önerileriniz bizler için önemlidir" dedi.

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