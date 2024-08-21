Trabzonspor 4 oyuncuyla yollarını ayırdı

Trabzonspor; Göktan Gürpüz, Murat Cem Akpınar, Batuhan Kör ve Hakan Yeşil ile yollarını ayırdı.

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Trabzonspor, yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor. Takıma gelecek oyuncular hakkında çalışmalar devam ederken, takımdan gönderilecek oyuncular konusunda da hareketli saatler yaşanıyor.

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, dört oyuncusunun takımdan ayrıldığını duyurdu.

KAP'A BİLDİRİLDİ

Trabzonspor’un Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Göktan Gürpüz’ün Karagümrük A.Ş.’ye geçici transferi konusunda, Murat Cem Akpınar’ın, Sakaryaspor A.Ş.’ye kesin transferi konusunda ve Batuhan Kör’ün, Van Spor FK’ya kesin transferi ve Hakan Yeşil’in, Pendikspor A.Ş.’ye kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır.

Trabzonspor Kulübü, Batuhan Kör'ün Vanspor FK'ye, Hakan Yeşil'in ise Pendikspor'a transfer edildiğini bildirdi.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Batuhan Kör arasındaki 26 Ocak 2022 başlangıç ve 31 Mayıs 2026 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre, oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir.

BATUHAN KÖR VANSPOR'A GİTTİ

Batuhan Kör'ün, Vanspor FK'ye kesin transferi konusunda anlaşma sağlandığı vurgulanan açıklamada, şu sözlere yer verildi:

Anlaşmaya göre Vanspor FK, kulübümüze sözleşme fesih bedeli olarak KDV dahil 7 milyon lira ödeme yapacaktır. Ayrıca Vanspor FK, kulübümüze şarta bağlı bonus olarak 5 milyon lira ile futbolcunun bir başka kulübe geçici veya kesin transferinin gerçekleşmesi halinde elde edilecek transfer bedelinin yüzde 20'sini ödeyecektir.

HAKAN YEŞİL PENDİKSPOR'DA

Hakan Yeşil'in transferine ilişkin yapılan bildirimde de futbolcunun 1 Haziran 2024 başlangıç ve 31 Mayıs 2026 bitiş tarihli sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği, oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyeceği aktarıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

Profesyonel futbolcumuz Hakan Yeşil'in, Pendikspor'a kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre Pendikspor, kulübümüze sözleşme fesih bedeli olarak KDV dahil 11 milyon lira ödeme yapacaktır.