Naci Görür: İstanbul'da 3 konuttan 2'si risk altında

Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul'un yaklaşan deprem riskine yeterince hazır olmadığını, devlet eliyle bunun daha da hızlandırılması gerektiğini söyledi.

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İstanbul ve çevre illeri büyük oranda etkilemesi beklenen Marmara Depremi'ne yönelik hazırlıklar devam ediyor. Ancak yapılan çalışmalar, bilim çevrelerine göre halen yetersiz.

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Habertürk'te katıldığı canlı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"3 KONUTTAN 2'Sİ DEPREMDE YIKILABİLİR"

İstanbul'da her üç konuttan 2'sinin riskli, en az 16 milyon insanın da yüzde 20'sinin risk altında olduğuna vurgu yapan Naci Görür, özetle şunları söyledi:

İstanbul depreme yeterince hazırlanmıyor, bir hazırlık varsa da bu raporlama dışında halka sunulmuyor, görünen bir şey yok.

Depreme karşı bilinçlendirmek için 24 saat halka yayın yapılmalı, anaokulundan liseye kadar gençlere eğitim verilmeli.

Türkiye'yi depreme hazırlayacak bir bakanlık kurulmalı, bazı şeylerden kısılıp buraya bütçe ayrılmalı, hükümetler değişse de önemi değişmemeli.

Deprem olacak mı olmayacak mı diye uğraşmayın, 13 milyon yıldır oluyor, buraları depreme dirençli yapın, rahat edin.