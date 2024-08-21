Giovanni van Bronckhorst: İyi bir takıma karşı oynayacağız

Beşiktaş teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, UEFA Avrupa Ligi'nde Lugano ile oynanacak maç öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

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UEFA Avrupa Ligi play-off maçında Beşiktaş, gruplara kalabilmek için sahaya çıkıyor. Siyah-beyazlılar, 22 Ağustos Perşembe günü İsviçre temsilcisi Lugano ile deplasmanda karşılaşacak.

Maç, Thun şehrinin adını taşıyan stadyumda saat 21.30’da başlayacak.

Maç öncesi siyah-beyazlıların teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst ve oyuncu Milot Rashica açıklamalarda bulundu.

Bronckhorst'un açıklamaları şu şekilde:

"OYNADIKLARI MAÇLARI İZLEDİK"

İki maç oynayacağız ve odaklanmış durumdayız. Sezona iyi başladık, hafta sonu iyi bir galibiyet aldık. İyi dinlendik ve Lugano maçına hazırlandık. Fenerbahçe ve Partizan'a karşı oynadıkları maçları izledik. İyi bir takıma karşı oynayacağız ama bizim için tek hedef grup aşamasına kalmak.

ZEMİN AÇIKLAMASI

İlk 11'imiz son 3 maçta hemen hemen aynıydı. Ben rakibi izleyerek 11'i belirliyorum. Yedek oyuncularımız da var. Her maçın farklı bir ortamı olur. Sentetik zemin konusunda Hollanda'dan alışkınım, iyi sentetik zemini kötü normal zemine tercih ederim. Her oyuncu bu zeminde oynayabilir, rakibimiz de normalde sentetik çimde oynamıyor. Onlar için de zor olacak.

ABOUBAKAR VE MULEKA SÖZLERİ

Aboubakar için başka bir meydan okuma daha iyi olabilir. Bir transfer olabilirse bakacağız. Muleka da aynı şekilde transfer görüşmeleri dolayısıyla kadroda yer almıyor.

Milot Rashica'nın açıklamaları şu şekilde:

"GALİBİYET İÇİN GELDİK"

Sezona iyi başladık, hazırız ve buraya da galibiyet için geldik. Geçen sezonki ilk maçta oynadım, iyi bir rakibimiz olduğunun farkındayız. Bizde çok şey değişti. Yeni oyuncularımız ve hocamız var. Ayrıca o süreden bu yana 2 kupa kazandık.

"ALIŞMAK ZORUNDAYIZ"

Suni çim bir dezavantaj olabilir ama buna alışmak zorundayız. Tabii ki de doğal çime göre daha farklı ama maçın başından itibaren elimizden geleni yapacağız.