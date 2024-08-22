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Fernando Muslera korkuttu! Oyuna devam edemedi

Fernando Muslera korkuttu! Oyuna devam edemedi

Galatasaray'ın Young Boys ile oynadığı maçta ilk yarının son saniyesinde sakatlanan Fernando Muslera oyuna devam edemedi.

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UEFA Şampiyonlar Ligi’ne Play-Off turundan dahil olan Galatasaray, İsviçre ekibi Young Boys’a konuk oldu. 

Mücadelede ilk yarının son anında Fernando Muslera rakibiyle çarpıştı. Sakatlık yaşayan tecrübeli kaleci ikinci yarının başında yerini Günay Güvenç'e bıraktı. 

Ayrıca Dries Mertens'in yerine Hakim Ziyech de ikinci yarının başında oyuna dahil oldu. 

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