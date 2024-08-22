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İmamoğlu’nun başdanışmanı Murat Ongun, CHP'den istifa eden Eren Erdem'e dava açtı

İmamoğlu’nun başdanışmanı Murat Ongun, CHP'den istifa eden Eren Erdem'e dava açtı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun başdanışmanı Murat Ongun, kendisine hakaret ettiği gerekçesi ile şikayeti sonucu hakkında disiplin soruşturması başlatılan ve CHP’den istifa eden Eren Erdem’e dava açtı.

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Ongun’un Erdem’den şikayetçi olduğu ve ilk duruşmanın da kasım ayında yapılacağı öğrenildi. Ongun, Erdem’in sözlerinden dolayı 250 bin Türk lirası manevi tazminat ile cezalandırılmasını istedi.

Eski CHP Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, dün partisinden istifa ettiğini açıkladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başdanışmanı Murat Ongun'un şikayeti nedeniyle parti disiplinine sevk edildiğini belirten Erdem, "100 yıllık parti belediye başkanlarının oyuncağı yapıldı" ifadelerini kullanmıştı.

Eren Erdem henüz cevap dilekçesi sunmadı

Gerçek Gündem’den Altan Sancar’ın haberine göre Ongun, kişilik haklarına saldırı olduğu gerekçesi ile Erdem’den şikayetçi oldu ve 2 Şubat 2024 tarihinde dilekçesini savcılığa iletti. İstanbul 9’uncu Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülecek olan dava için, dava dilekçesi ve mahkemenin düzenlemiş olduğu tensip zaptı, 23 Şubat 2024 tarihinde Erdem’e tebliğ edildi. Ancak Erdem tarafından henüz cevap dilekçesi sunulmadı. Erdem’in yaşadığı adresin muhtarlığına ise 2 Ağustos tarihinde tebligat gönderildi.

250 bin lira manevi tazminat ile cezalandırılması istendi

Ongun’un avukatı tarafından sunulan dilekçede Erdem'in Ongun aleyhinde gerçeği yansıtmayan ve ağır ithamlar içeren ifadeler ile iftira mahiyetinde birtakım açıklamalarda bulunduğu ve paylaşımın 1 milyondan fazla görüntüleme alması nedeniyle zararın arttığı belirtildi. Dilekçede ayrıca Erdem’in sözlerinden dolayı 250 bin Türk lirası manevi tazminat ile cezalandırılması istendi. Davanın ilk duruşması 26 Kasım 2024’te İstanbul 9’uncu Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülecek.

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