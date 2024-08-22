Boyner Grup'tan otizmli bireylere fırsat

Boyner Grup, Boyner Mağazaları çatısı altında Tohum Otizm Vakfı ile gerçekleştirdiği "Turuncu Odak" projesinde otizmli bireylere fırsat sunuyor.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Boyner Grup, bünyesinde bulunan 6 grup şirketi, 250'den fazla mağaza, e-ticaret siteleri, mobil uygulamaları ve 8 bini aşkın çalışanıyla insan kaynağına olan yatırımlarında çeşitliliği, eşitliği ve kapsayıcılığı da öncelikli hale getiriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Boyner Grup İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Seda Kızıltan, Boyner Grup olarak insana ve topluma, işe ve dünyaya karşı sorumluluk başlıkları altında projeler geliştirdiklerini belirtti.

Projelerinde farklılıkları, insanları birleştiren bir güç olarak tanımladıklarını aktaran Kızıltan, "Çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık bakış açımızla insan onuruna yakışır iş ve çalışma şartları sunmak temel hedeflerimiz arasında. 2023'te Tohum Otizm Vakfı işbirliğiyle hayata geçirdiğimiz 'Turuncu Odak' projemizde de otizmli bireylere kapsayıcı fırsatlar sağlamak için yola çıktık." ifadelerini kullandı.

"Odağımız farkındalık kazandırmak"

Kızıltan, "Boyner Grup olarak bu süreçte farkındalık kazanmak ve kazandırmak da istedik. Projemizin ardından şirketimizde bilmediğimiz ancak otizm teşhisi konmuş çocuğu, kardeşi ve yakınları olan birçok çalışma arkadaşımız olduğunu fark ettik. Onlardan gelen geri bildirimler doğrultusunda bu konuda farkındalığı artırmak amacıyla Bite Size adını verdiğimiz bir seminer düzenledik. Bu seminerde de, Boyner ailesi içinde kendilerini yalnız hissetmemeleri için onları Tohum Otizm Vakfı ile bir araya getirerek, benzer durumda olanlarla el ele tutuşmalarını ve sorunlarına kalıcı çözümler bulmalarını sağlıyoruz." açıklamasını yaptı.

Uzun vadede, otizmli bireylerin arasında iş ortamında değer üretmeye hazır olanlara kapsayıcı fırsatlar sunmaya odaklanacaklarını ifade eden Kızıltan, şunları kaydetti:

"Bu hedef doğrultusunda, Tohum Otizm Vakfı ile birlikte gerçekleştireceğimiz projelerle otizmli bireylerin iş hayatına daha iyi hazırlanması için çeşitli çalışmalar yapmayı planlıyoruz. Boyner Grup için 2024 yılı, sürdürülebilir kapsayıcılığa yoğunlaştığımız bir yıl olmaya devam ediyor. Kapsayıcı bir ortam yaratırken aynı zamanda dokunduğumuz hayatları güzelleştirmeye ve iyileştirmeye odaklanıyoruz. Boyner mağazalarında başlayan proje kapsamında ilk etapta otizmli bireylere kapsamlı bir oryantasyon programı sağlanmış durumda. 2025'te de hem daha fazla otizmli bireye ulaşmak hem de bu konuda farkındalık oluşturmak için çalışmaya devam edeceğiz."