Sürpriz görüşme! Ekrem İmamoğlu'ndan Kemal Kılıçdaroğlu'na ziyaret! Neler konuşuldu?

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu görüştü. İmamoğlu'nun isteği üzerine gerçekleşen Ankara'daki sürpriz görüşmeye ilişkin detayları gazeteci Barış Yarkadaş açıkladı.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün CHP’nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu evinde ziyaret etti. Barış Yarkadaş, görüşmenin tüm ayrıntılarını tv100 ekranlarında Gürkan Hacır'la Taksim Meydanı programında aktardı. Barış Yarkadaş'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Görüşmeyi İmamoğlu istemiş"

"Ben bu bilgiyi bu sabah 10.37’de öğrendim. Hacıbektaş etkinliklerinde Ekrem Bey Kemal Beyin kulağına ‘Evinize gelip çay içmek istiyorum’ demiş. Bunun üzerinde dün 15.00 sularında Ekrem İmamoğlu Kemal Beyi arıyor ‘Evinize gelip çay içmek istiyorum’ deyince Kemal Bey de ‘Saat 17.00’de evde bekliyorum’ diyor.

"Görüşme sıcak bir ortamda geçti"

İmamoğlu’nun isteği üzerine gerçekleşen görüşme 1.5 saat sürdü. Görüşmenin sıcak bir ortamda geçtiği, çay - kahve içildiği ve misafirperver bir tutumun ortaya konulduğu belirtildi. Yine edindiğim bilgiye göre, görüşmede yaklaşan tüzük kurultayı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in önceki kurultayda dile getirdiği sözler ele alındı.

Görüşmede yaklaşan tüzük kurultayının nasıl olması gerektiği ayrıntılı bir şekilde konuşulmuş. Özgür Özel'in 4 Kasım kurultayında verdiği sözler masaya yatırılmış. Parti içi demokrasinin, demokratik bir zemine getirilmesi noktasında görüşler öne sürülmüş. Kemal Bey İmamoğlu'na CHP'nin 101 yıllık tarihinden örnekler vererek partinin geleceğe nasıl taşınması gerektiği yönündeki fikirlerini ifade etmiş.

"Her iki isim de normalleşme politikasını benimsemiyor"

Görüşmede CHP'nin normalleşme süreci ele alınmış. Her iki isminde normalleşme politikasından rahatsız olduğu ve bu normalleşme politikasını benimsemediği yönünde bilgi edindim. Partinin iyiliği ile ilgili konular konuşulmuş."