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Beştepe'deki danışmanlar toplantıya katıldı Şimşek toplantıdan çıktı iddiasına yalanlama

Beştepe'deki danışmanlar toplantıya katıldı Şimşek toplantıdan çıktı iddiasına yalanlama

Hazine ve Maliye Bakanlığı, "Gerilimin nedeni Beştepe’deki toplantı" başlıklı haberin tamamen gerçek dışı olduğunu duyurdu.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Gazete Pencere'de Nuray Babacan imzasıyla yayımlanan 'Gerilimin nedeni Beştepe’deki toplantı' başlıklı haber tamamen gerçek dışı olup, gazetecinin kendi hayal dünyasının ürünüdür. Haberde iddia edildiği gibi bir toplantı kesinlikle gerçekleşmemiştir." ifadesi kullanıldı.

Ekonomi yönetiminin uygulamakta olduğu programı sabote etmek amacıyla dedikodu ve yalan hikaye uydurma gayretinin başladığının gözlemlendiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu nedenle kamuoyunun, kaynak belirtilmeden, 'kulis' adı altında ortaya atılan bu tür masa başı uydurma haberlere itibar etmemesi önem teşkil etmektedir. Bu tarz spekülatif içerikli haberler hakkında da hukuki haklarımız kullanılacaktır."

Babacan ne yazmıştı?

Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda yapılan ekonomi başlıklı toplantıda, Şemşek hakkında iddialarda bulunan Babacan, yazısında "Cumhurbaşkanlığındaki ekonomi danışmanlarının da katılarak uygulanan politikalar konusunda eleştirilerde bulundukları iddia edildi. Şimşek’in eleştirilere yanıt vermek yerine, “Ben söyleyeceğimi söyledim, siz kendi aranızda değerlendirin” diyerek toplantıdan ayrıldığı öne sürülüyor." ifadelerine yer vermişti.

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