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Kaçak inşaat skandalı! Boğaz'daki görüntü olay oldu, Bakanlık harekete geçti: İBB'ye uyarı yazısı gitti

İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Maliki Ejder Batur, Vaniköy'de Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'ndeki izinsiz inşai faaliyetlere ilişkin gerekli cezai işlemlerin yapılması konusunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Boğaziçi İmar Müdürlüğüne uyarı yazısı iletildiğini bildirdi.

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İstanbul Boğazı'nda kaydedilen bir görüntü, bir anda sosyal meydanın gündemine oturdu. Söz konusu görüntülerde Üsküdar Vaniköy'de yeşilliklerin arasında bir inşaatın yükseldiği görüldü. 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü Üsküdar Vaniköy’de Boğaziçi Öngörünüm bölgesinde inşai faaliyetlere ilişkin inceleme başlatıldığını duyurdu. Bakanlık, İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğüne "uyarı" yazısı gönderdi.

İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Maliki Ejder Batur sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı.

Batur yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Üsküdar Vaniköy’de Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi’nde birtakım izinsiz inşai faaliyetlerin gerçekleştiği tespiti üzerine İl Müdürlüğümüzce inceleme başlatılmış olup, mezkur bölgenin İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü yetki sahası içerisinde olması nedeniyle gerekli cezai işlemlerin ivedilikle yapılması gerektiği konusunda uyarı yazısı ilgili kuruma iletilmiştir."

Söz konusu Boğaz'daki inşaat çalışmasıyla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) ise henüz bir açıklama gelmedi.

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