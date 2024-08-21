Wilma Elles Türk vatandaşı oldu, yeni ismini duyanlar şaştı kaldı
Wilma Elles, geçtiğimiz gün sunuculuk yaptığı bir etkinlikte Türk vatandaşı olduğunu açıkladı. İsmini de değiştirdiğini söyleyen ünlü oyuncunun yeni adını duyanlar çok şaşırdı.
Kanal D’de yayınlanan ‘Öyle Bir Geçer Zaman ki’ dizisindeki Caroline karakteriyle Türkiye’de büyük üne kavuşan Wilma Elles son olarak geçtiğimiz gün 16. Altın Zirve ve Kariyer Ödülleri'de sunucu olarak görev yaptı.
Eşi Mehmet Şah Çelik, oğlu Milat Göğüş, kızı Melodi Göğüş ve Küçük kızı Manolya Çelik de ünlü ismi yalnız bırakmadı.
Yeni ismi şaşırttı
Milliyet'te yer alan habere göre; Elles ailesi ile toplu fotoğraf çektirirken Türk vatandaşı olduğunu ve isminin de Mücella olduğunu açıkladı.
Ünlü oyuncunun açıklamaları ise kısa sürede gündem oldu. Elles, şu ifadeleri kullandı: