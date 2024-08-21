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Wilma Elles Türk vatandaşı oldu, yeni ismini duyanlar şaştı kaldı

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Wilma Elles Türk vatandaşı oldu, yeni ismini duyanlar şaştı kaldı

Wilma Elles, geçtiğimiz gün sunuculuk yaptığı bir etkinlikte Türk vatandaşı olduğunu açıkladı. İsmini de değiştirdiğini söyleyen ünlü oyuncunun yeni adını duyanlar çok şaşırdı.

Wilma Elles Türk vatandaşı oldu, yeni ismini duyanlar şaştı kaldı

Kanal D’de yayınlanan ‘Öyle Bir Geçer Zaman ki’ dizisindeki Caroline karakteriyle Türkiye’de büyük üne kavuşan Wilma Elles son olarak geçtiğimiz gün 16. Altın Zirve ve Kariyer Ödülleri'de sunucu olarak görev yaptı.

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Wilma Elles Türk vatandaşı oldu, yeni ismini duyanlar şaştı kaldı

Eşi Mehmet Şah Çelik, oğlu Milat Göğüş, kızı Melodi Göğüş ve Küçük kızı Manolya Çelik de ünlü ismi yalnız bırakmadı. 

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Wilma Elles Türk vatandaşı oldu, yeni ismini duyanlar şaştı kaldı

Yeni ismi şaşırttı

Milliyet'te yer alan habere göre; Elles ailesi ile toplu fotoğraf çektirirken Türk vatandaşı olduğunu ve isminin de Mücella olduğunu açıkladı.

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Wilma Elles Türk vatandaşı oldu, yeni ismini duyanlar şaştı kaldı

Ünlü oyuncunun açıklamaları ise kısa sürede gündem oldu. Elles, şu ifadeleri kullandı:

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