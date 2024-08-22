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Hepsi İstanbul'da ele geçirildi! Piyasa değerleri 100 milyon lira

Hepsi İstanbul'da ele geçirildi! Piyasa değerleri 100 milyon lira

İstanbul'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda yaklaşık 406 bin hırdavat malzemesi ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

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İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yapılan saha çalışmasında, yasa dışı yollarla yurda sokulan ünlü markalara ait hırdavat malzemelerinin Bağcılar ve Bahçelievler ilçelerindeki 2 depoda tutulduğunu tespit etti.

Teknik ve fiziki takibin ardından çalışmalarını tamamlayan ekipler, belirlenen yerlere düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 2 şüpheliyi yakaladı.

Adreslerdeki aramalarda piyasa değeri yaklaşık 100 milyon lira olan matkap seti, elektrikli testere, lokma seti gibi ürünlerin olduğu 405 bin 877 hırdavat malzemesi ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

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