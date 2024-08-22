Trendyol Süper Lig'de 3. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Trendyol Süper Lig'de 3. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler belli oldu.Abone ol
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, karşılaşmalarda görev alacak hakemler şöyle:
Yarın:
21.00 Corendon Alanyaspor-Göztepe: Muhammet Ali Metoğlu
24 Ağustos Cumartesi:
19.15 Net Global Sivasspor-ikas Eyüpspor: Zorbay Küçük
21.45 Sipay Bodrum FK-TÜMOSAN Konyaspor: Çağdaş Altay
25 Ağustos Pazar:
19.15 Kasımpaşa-Adana Demirspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
21.45 Antalyaspor-Atakaş Hatayspor: Atilla Karaoğlan
21.45 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe: Turgut Doman