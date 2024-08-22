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Yayla evinde 3 ceset bulunmuştu! Kan donduran detay çıktı meğer...

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Yayla evinde 3 ceset bulunmuştu! Kan donduran detay çıktı meğer...

Trabzon'un Araklı ilçesinde, yangın çıkan evde cesedi bulunan 3 kişinin bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili gözaltındaki 3 zanlı adliyeye sevk edildi.

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İlçeye bağlı Haçovit Yaylası'nda dün sabah yangın çıkan bir evde cesedi bulunan Gülüzar (61), Kasım (66) ve Arif Altuntaş'ın (67) bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin gözaltındaki M.A, M.A. ve suça sürüklenen çocuk A.A'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi. Geniş güvenlik önlemleri altında Araklı Adliyesi'ne getirilen zanlılara çelik yelek giydirildiği, birinin ayağının, birinin ise elinin sargılı olduğu görüldü.

Araklı'ya bağlı Haçovit Yaylası'nda kundaklama sonucu yangın çıkan evde, Gülüzar, Kasım ve Arif Altuntaş'ın cesedine ulaşılmıştı. Olaya ilişkin yürütülen soruşturma sonucu maktullerin, aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan akrabaları M.A, M.A. ve suça sürüklenen çocuk A.A. tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edilmişti. Jandarma ekipleri 3 zanlıyı gözaltına almış, olayda kullanılan bıçak ise eve yakın arazide bulunmuştu.

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