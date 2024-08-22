BIST 9.923
DOLAR 33,93
EURO 37,91
ALTIN 2.736,39
HABER /  DÜNYA

İsrail'e destek için USS Abraham Lincoln uçak gemisi Orta Doğu'ya ulaştı

İsrail'e destek için USS Abraham Lincoln uçak gemisi Orta Doğu'ya ulaştı

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), "USS Abraham Lincoln" uçak gemisinin Orta Doğu'ya ulaştığını bildirdi.

Abone ol

CENTCOM'dan yapılan açıklamada, "F-35C ve F/A-18 Block 3 avcı uçaklarıyla donatılmış USS Abraham Lincoln uçak gemisi, ABD Merkez Komutanlığı (USCENTCOM) sorumluluk alanına girdi." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "USS Abraham Lincoln" uçak gemisi görev grubuna "Destroyer Squadron (DESRON) 21" ve "Carrier Air Wing (CVW) 9"un eşlik ettiği kaydedildi.

Pentagon, bu ayın başlarında İran'ın İsrail'e karşı olası misillemesi öncesinde ABD'nin Orta Doğu'ya ilave askeri varlıklar konuşlandıracağını duyurmuştu.

Savunma Bakanı Lloyd Austin, F-35C avcı uçaklarıyla donatılmış "USS Abraham Lincoln" uçak gemisi görev grubuna, "USS Theodore Roosevelt" uçak gemisi görev grubunca halihazırda sağlanan görevlere ek olarak, Merkez Komutanlığı sorumluluk alanına geçişini hızlandırması emrini vermişti.

Austin, ayrıca "USS Georgia" denizaltısını ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığına ait bölgeye gönderdiğini ifade etmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Cevdet Yılmaz'dan eylül ayı enflasyon tahmini
Cevdet Yılmaz'dan eylül ayı enflasyon tahmini
19 yaşındaki İdal'in yürek burkan ölümü! 15 gün sonra düğünü vardı...
19 yaşındaki İdal'in yürek burkan ölümü! 15 gün sonra düğünü vardı...
Türkiye'de maymun çiçeği görüldü mü? 'Karantina' iddiasına Ankara İl Sağlık Müdürlüğünden açıklama geldi
Türkiye'de maymun çiçeği görüldü mü? 'Karantina' iddiasına Ankara İl Sağlık Müdürlüğünden açıklama geldi
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'den Vaniköy'deki izinsiz inşaata tepki
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'den Vaniköy'deki izinsiz inşaata tepki
Enuygun, Türkiye'deki en popüler balayı rotalarını derledi
Enuygun, Türkiye'deki en popüler balayı rotalarını derledi
Sakarya gaz sahasında üretim arttı yılın 350 milyon dolar cepte kaldı
Sakarya gaz sahasında üretim arttı yılın 350 milyon dolar cepte kaldı
Akaryakıta indirim geliyor! Depoları doldurmak için bekleyin, güncel fiyatlar benzin ve motorinin litresi ne kadar?
Akaryakıta indirim geliyor! Depoları doldurmak için bekleyin, güncel fiyatlar benzin ve motorinin litresi ne kadar?
SGK kayıt dışı istihdam için harekete geçti toplam 1 milyar 333 bin liralık ceza kesildi
SGK kayıt dışı istihdam için harekete geçti toplam 1 milyar 333 bin liralık ceza kesildi
Hepsi İstanbul'da ele geçirildi! Piyasa değerleri 100 milyon lira
Hepsi İstanbul'da ele geçirildi! Piyasa değerleri 100 milyon lira
Trendyol Süper Lig'de 3. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Trendyol Süper Lig'de 3. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
AJet'ten Avrupa'dan Türkiye'ye 1 avroya uçuş kampanyası
AJet'ten Avrupa'dan Türkiye'ye 1 avroya uçuş kampanyası
Kızılcahamam'da başlayıp Gerede'ye sıçrayan yangın kontrol altına alındı
Kızılcahamam'da başlayıp Gerede'ye sıçrayan yangın kontrol altına alındı