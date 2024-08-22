19 yaşındaki İdal'in yürek burkan ölümü! 15 gün sonra düğünü vardı...

Hatay'ın Antakya ilçesinde düğününe 17 gün kalan genç kız, kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

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Günyazı Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan İdal Şahin (19), evinde fenalaştı. Kentteki bir hastaneye kaldırılan Şahin'in kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği belirlendi. Şahin'in nişanlı olduğu ve düğününe 17 gün kaldığı anlaşıldı.

İdal Şahin'in cenazesi, evinin yakınlarındaki mahalle mezarlığında defnedildi.

Baba Mehmet Şahin, AA muhabirine, kızının genç yaşta ölümüyle derin bir üzüntü yaşadıklarını söyledi.

Şahin, kızının nişanlısıyla evde oturduğu sırada bir anda rahatsızlandığını belirterek, "Hiçbir rahatsızlığı yoktu, aniden öldü. Hiçbir şey yapamadık." dedi.

Kızının düğününün daha önce de ertelendiğini anlatan Şahin, şunları kaydetti:

"Deprem öncesinde nişan döneminde nenesi öldü. Deprem olunca düğünlerini bir yıl erteledik. Bu yıl ağustos ayında yapmayı düşünüyorduk. Bu kez de nişanlısının dayısının ölümü üzerine 3 Eylül'e erteledik. Bu tarih gelmeden önce kızım vefat etti. Hayattayken öpmeye kıyamadığım kızımın cansız bedenini öptüm, gözlerine bakmaya kıyamadığım kızımın cansız bedenini gördüm. Bir baba olarak çok üzgünüm, beni kimse anlayamaz. Kızım hayatımıza kelebek gibi geldi ve kelebek gibi de gitti."