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Adalet Bakanı açıkladı! Vaniköy'deki izinsiz inşaata ilişkin soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı açıkladı! Vaniköy'deki izinsiz inşaata ilişkin soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'da Üsküdar Vaniköy semtindeki izinsiz inşaata ilişkin "imar kirliliğine neden olma" suçundan soruşturma başlatıldığını bildirdi.

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Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"İstanbul'un Üsküdar ilçesi Vaniköy semtinde bulunan ve Boğaziçi Öngörünüm bölgesinde yer alan yapıyla ilgili olarak Türk Ceza Kanunu'nun 184. maddesi uyarınca 'imar kirliliğine neden olma' suçundan Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatılmıştır. Dünyanın göz bebeği İstanbul'umuzun doğasını bozacak hiçbir olumsuzluğa asla müsaade edilmeyecektir. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir."

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