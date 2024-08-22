Entübe edilmişti! Reha Muhtar'ın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme
Haber spikeri Reha Muhtar'ın evinde düştüğü ve götürüldüğü hastanede entübe edildiği biliniyordu. Reha Muhtar'ın sağlık durumuna dair yeni bilgiler geldi.
Sarıyer'deki yalısında merdivenlerden düşerek ağır yaralanan ve entübe edilen Reha Muhtar'ın eski eşinin açıklamaları gündemden düşmüyordu. Oğlunun kaçırıldığını iddia eden Deniz Uğur'un açıklamaları ön plana çıkınca Reha Muhtar'ın sağlık durumu gölgede kalmıştı.
Muhtar, akciğerlerinde sorun olduğu ve düşme nedeniyle beyninde travma olduğu sebebiyle yoğun bakıma alınmıştı.
Reha Muhtar'ın sağlık durumuna dair yeni bilgiler geldi. Muhtar’ın durumu ciddiyetini korurken sevindiren bir haber geldi.
Muhtar’ın tedavisinin devam ettiği hastaneden edinilen bilgilere göre bir süredir uyutulan Muhtar uyandırıldı. Muhtar’ın durumunun stabil olduğu öğrenildi. Doktorların Muhtar’ın odasından gülerek çıktığı gelen bilgiler arasında yer alıyor. (Kaynak: Patronlar Dünyası)