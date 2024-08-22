Entübe edilmişti! Reha Muhtar'ın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme

Muhtar’ın tedavisinin devam ettiği hastaneden edinilen bilgilere göre bir süredir uyutulan Muhtar uyandırıldı. Muhtar’ın durumunun stabil olduğu öğrenildi. Doktorların Muhtar’ın odasından gülerek çıktığı gelen bilgiler arasında yer alıyor. (Kaynak: Patronlar Dünyası)