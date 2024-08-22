BIST 9.901
DOLAR 33,90
EURO 37,89
ALTIN 2.725,08
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Vladimir Putin: Ukrayna, Kursk Nükleer Güç Santrali'ne saldırı girişiminde bulundu

Vladimir Putin: Ukrayna, Kursk Nükleer Güç Santrali'ne saldırı girişiminde bulundu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) uzmanlarının yakında Kursk Nükleer Güç Santrali’ne (NGS) gelmesini umduklarını ifade ederek, "(Ukrayna) Düşman dün gece Kursk NGS'ye saldırı girişiminde bulundu." dedi.

Abone ol

Putin, Ukrayna ordusunun Kursk, Belgorod ve Bryansk bölgelerine yönelik saldırına ilişkin yetkililerle toplantı yaptı.

UAEA'nın Kursk NGS'ye yakında uzman göndermeye yönelik söz verdiğine işaret eden Putin, "Umarım bunu eninde sonunda yaparlar. Düşman dün gece Kursk NGS’ne saldırı girişiminde bulundu." ifadesini kullandı.

Kursk Bölgesi Vali Vekili Aleksey Smirnov ise toplantıda Putin'e santraldeki durum hakkında bilgi verdi. Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'dan yetkililerle konuya ilişkin toplantı yaptıklarını aktaran Smirnov, santralin normal şekilde çalıştığını söyledi.

Rosatom, 17 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın saldırıları nedeniyle Kursk NGS etrafındaki durumun kötüleştiğini bildirmişti.

Rus toprağı Kursk bölgesinde, Ukrayna ordusunun 6 Ağustos'ta başlattığı saldırılar sonrasında şiddetli çatışmalar başlamıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Tunceli'de kamyonla çarpışan otomobildeki 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
Tunceli'de kamyonla çarpışan otomobildeki 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
Bakan Yusuf Tekin'den "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" açıklaması
Bakan Yusuf Tekin'den "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" açıklaması
Merkez Bankası rezervleri 152,9 milyar dolar oldu
Merkez Bankası rezervleri 152,9 milyar dolar oldu
Jose Mourinho'dan Ferdi Kadıoğlu için şartlı onay
Jose Mourinho'dan Ferdi Kadıoğlu için şartlı onay
Samet Akadaydın'a Fransa'dan sürpriz talip
Samet Akadaydın'a Fransa'dan sürpriz talip
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan hakkında suç duyurusunda bulunuldu
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan hakkında suç duyurusunda bulunuldu
Yayla evinde 3 ceset bulunmuştu! Kan donduran detay çıktı meğer...
Yayla evinde 3 ceset bulunmuştu! Kan donduran detay çıktı meğer...
MHP'li Semih Yalçın'dan CHP'ye: Bir cambaz, iki ipte oynamaz safınızı belli edin
MHP'li Semih Yalçın'dan CHP'ye: Bir cambaz, iki ipte oynamaz safınızı belli edin
Adalet Bakanı açıkladı! Vaniköy'deki izinsiz inşaata ilişkin soruşturma başlatıldı
Adalet Bakanı açıkladı! Vaniköy'deki izinsiz inşaata ilişkin soruşturma başlatıldı
İsrail'e destek için USS Abraham Lincoln uçak gemisi Orta Doğu'ya ulaştı
İsrail'e destek için USS Abraham Lincoln uçak gemisi Orta Doğu'ya ulaştı
Cevdet Yılmaz'dan eylül ayı enflasyon tahmini
Cevdet Yılmaz'dan eylül ayı enflasyon tahmini
19 yaşındaki İdal'in yürek burkan ölümü! 15 gün sonra düğünü vardı...
19 yaşındaki İdal'in yürek burkan ölümü! 15 gün sonra düğünü vardı...