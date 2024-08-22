PFDK açıkladı! İşte Ali Koç ve Göztepe'nin aldığı cezalar

PFDK, Göztepe-Fenerbahçe maçında yaşanan olaylar sebebiyle Göztepe'ye 2 maç seyircisiz oynama cezası, Ali Koç'a da 504 Bin TL para cezası verildiğini açıkladı.

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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trendyol Süper Lig'in 2'nci haftasında İzmir'de oynanan Göztepe-Fenerbahçe maçında yaşanan olaylarla ilgili kararlarını açıkladı.

Göztepe, önümüzdeki iki iç saha maçını seyircisiz oynayacak. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a da 504 bin TL para cezası verildi.

Ayrıca, Koç'u iterek düşüren İzmir kulübünün görevlisi Fatih Özkan'a, "akreditasyon talimatına aykırı eylemi ve rakip takım kulüp başkanına yönelik saldırısı" nedeniyle 90 gün hak mahrumiyeti cezası verildi.

TFF'DEN KOÇ VE GÖZTEPE'YE TEPKİ

Maçta çıkan olaylar hakkında TFF'den şu açıklama yapılmıştı:

"Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında oynanan Göztepe-Fenerbahçe müsabakasında futbol sahalarında görmek istemediğimiz birtakım hadiseler yaşanmıştır. Misafir takım taraftarlarının tribüne girişlerinde yaşanan birtakım olaylardan dolayı, misafir takım kulüp başkanının talimatlara aykırı bir şekilde sahaya girip müdahale etmesini doğru bulmuyor ve kabul etmiyoruz. Bununla birlikte, misafir takım kulüp başkanına münferiden yapılan fiziki müdahaleyi çirkin buluyor ve hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı'na geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."