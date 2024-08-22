Sadık Soylu, Özbekistan Cumhuriyeti Trabzon Fahri Konsolosu oldu

Çevre ve Şehircilik eski bakan danışmanı ve Emlak Konut eski yöneticisi Sadık Soylu, Özbekistan Cumhuriyeti'nin Trabzon Fahri Konsolosu olarak atandı. Fahri Konsolosluğun açılış töreni, Özbekistan'ın Bağımsızlık Günü olan 9 Eylül'de Trabzon'da gerçekleştirilecek.

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Çevre ve Şehircilik eski bakan danışmanı ve Emlak Konut eski yöneticisi Sadık Soylu, Özbekistan Cumhuriyeti tarafından Trabzon Fahri Konsolosu olarak atandı. Özbekistan Cumhuriyeti'nin Bağımsızlığının 33. yıl dönümü olan 9 Eylül'de Trabzon'da Fahri Konsolosluğun açılış töreni düzenlenecek. Törene Özbekistan'ın Ankara Büyükelçisi Alişer Azamhocayev de katılacak.

Gazeteci Osman Diyadin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sadık beye hayırlı olsun dileklerimle başarılar dilerim. Diplomat olarak da ülkesine önemli hizmetler yapacağına inanıyorum," ifadelerine yer verdi.

Sadık Soylu'nun yeni görevinde Özbekistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine önemli katkılar sağlaması bekleniyor.