Beşiktaş kaçtı, Lugano yakaladı!

Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında İsviçre ekibi Lugano'yla deplasmanda 3-3 berabere kaldı.Abone ol
UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında temsilcimiz Beşiktaş deplasmanda Lugano'ya konuk oldu.
6 golün çıktığı mücadelede siyah beyazlılar sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı.
Lugano'nun gollerini 34. dakikada Bismili, 56. dakikada Steffen ve 63. dakikada Paulista (K.K.) kaydetti.
Beşiktaş'ın sayıları ise 21 ile 52. dakikada Gedson Fernandes ve 55. dakikada Al-Musrati'dengeldi.
Rövanş karşılaşması 29 Ağustos Perşembe günü Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.
Lugano - Beşiktaş maçının önemli anları
Karşılaşma sona erdi.
90'+5' Maçın sonunda en az 5 dakika daha oynanacak.
90'Muci'nin ceza sahasının solundan yaptığı vuruşta savunmaya çarpan top kornere gitti.
63'GOL! Paulista'nın kendi kalesine attığı golle Lugano skoru 3-3 yaptı.
57'GOL! Stefen farkı yeniden bire indiren golü attı. Ceza sahasının sağındaki boşluktan faydalanan Lugano'da Renato Steffen'in plasesiyle golü buluyor.
54'GOOOOOLLLL! Al-Musrati skoru 3-1'e taşıyan golü attı.
52'GGOOOLLLLL! Gedson skoru 2-1 yaptı. Rafa Silva'nın ceza sahası içine attığı mükemmel pasta ceza sahasının sağından Gedson golü buluyor.
46'Mücadelede ikinci yarı başladı.
45'Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.
40'Zanotti'nin ceza sahasının dışından yaptığı vuruşta top üstten dışarı çıktı.
34'GOL! Bislimi skoru 1-1 yapan golü attı. Ceza sahasının sağında topla buluşan Bislimi'nin vuruşunda top ağlarla buluştu.
32'Rashica sağ kanattan içeri ortaladı. Top doğrudan kalecinin kucağına gitti.
21'GOOOOOOOLLL! Gedson, Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi. Paulista'nın gönderdiği uzun pasta topla buluşan Gedson ceza sahasına girdi. Gedson'un ceza sahasının solundan yaptığı vuruşta top ağlara gitti.
20'Rafa'nın araya pasında savunma arkasına sarkan Gedson topla buluşamadan kaleci ileri çıkarak tehlikeyi uzaklaştırdı.
17'Sol kanattan yapılan ortada Beşiktaş ceza sahasında oluşan karambolde Paulista topu uzaklaştırdı.
11'Masuaku sol kanattan içeri ortalamak istedi. Savunmanın ayak koyduğu top kornere gitti.
6'Ani gelişen Beşiktaş atağında Gedson topu orta alandan sürerek Rashica'ya aktardı. Rashica'nın ceza yayının sağından yaptığı vuruşta top üstten dışarı çıktı.
5'Bu dakikalarda maç orta alanda top kapma mücadelesiyle geçiyor.
1'İlk düdük geldi ve maç başladı.
Lugano - Beşiktaş ilk 11'ler
LUGANO: Saipi, Zanotti, Papadopoulos, El Wafi, Valenzuela, Bislimi, Mahmoud, Doumbia, Steffen, Aliseda, Vladi
BEŞİKTAŞ: Mert, Svensson, Paulista, Emirhan, Masuaku, Al-Musrati, Ndour, Gedson, Rashica, Rafa, Immobile