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Trabzonspor, Muhammed Cham ile anlaştı
Trabzonspor, Fransa Ligue 1 ekibi Clermont forması giyen Avusturyalı orta saha oyuncusu Muhammed Cham ile anlaştı.Abone ol
Trabzonspor, 10 numara transferinde mutlu sona ulaştı.
Bordo-mavililer, Fransız ekibi Clermont'ta forma giyen 23 yaşındaki Muhammed Cham ile anlaşmaya vardı.
Avusturyalı orta saha oyuncusunun 23 Ağustos'ta Trabzon'a gelerek kendisini bordo-mavili renklere bağlayan sözleşmeye imza atacağı bildirildi.
35 MAÇTA 8 GOL 4 ASİST
Geçen sezon Fransa Lig 1’de Clermont forması giyen Cham, tüm kulvarlarda 35 maçta 8 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.