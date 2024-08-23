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Van Bronckhorst'tan maç sonu açıklama: Daha farklı bir Beşiktaş...

Van Bronckhorst'tan maç sonu açıklama: Daha farklı bir Beşiktaş...

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Lugano ile deplasmanda 3-3 berabere kaldı. Teknik direktör Giovanni Van Bronckhorst, maçın ardından ilk yarıda iyi oynadıklarını, ancak ikinci yarıda basit hatalar yaptıklarını belirtti ve gelecek hafta daha farklı bir Beşiktaş izleteceklerini söyledi.

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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Lugano'yla deplasmanda 3-3 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından siyah beyazlıların teknik direktörü Giovanni Van Bronckhorst açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler:

"İlk yarıya iyi başladık. Golden sonra maç değişti. İlk yarıda maçı genel itibariyle kontrol ettik. İkinci yarı zemin kurdukça basit top kayıpları yaptık. istediğimiz oyunu tam anlamında yapamadık. daha basit yapmamız gereken şeyler vardı. Maçı bitireceğimiz anlar elimize geçti. Geçişlerden goller yedik. Yediğimiz iki golü daha iyi savunabilirdik. 3-1 sonrasında yediğimiz iki gol istediğim bir şey değildi. Eve beraberlikle dönmek bugün için fena değil. Haftaya daha farklı olacak."

"Rafa iyi performans gösterdi. Maçtan önce de Lugano'nun güçlü olduğunu biliyorduk. Rafa'yı 10 numara kullanmak yerine 3 orta saha oynamak istedik. Genel olarak iyi bir performans sergiledik. Gelecek hafta daha farklı bir Beşiktaş olacak. İstediğimiz gibi oynayacağız. Rakibin güçlü yönlerini de gördük. Turu geçmek için istediklerimizi yapmaya çalışacağız."

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