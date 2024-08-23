Starbucks’ın yeni CEO'su, evden işe özel jet ile gidecek

Starbucks’ın CEO’su olarak şirketin başına geçecek olan Brian Niccol’un ailesinin yaşadığı Kaliforniya eyaletindeki Newport Beach’teki evinden şirketin merkezinin bulunduğu Seattle’a, 1.600 kilometrelik mesafeyi şirketin jetiyle alacağının ortaya çıkması eleştiri konusu oldu.

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9 Eylül’de şirketin başına geçecek olan Niccol’un, özel jet ile ulaşımını sağlayacak olmasının, Starbucks’ın kurumsal olarak çevreci politikaları teşvik ediyorken çelişkili olduğu dile getirildi.

BBC’ye konuşan Starbucks sözcüsü, Niccol’un şirketin dünyanın dört bir yanındaki ortaklarını ya da müşterilerini ziyaret etmediği zamanlarda büyük çoğunlukla şirketin Seattle’daki ofisinde olacağını söyledi.

Niccol’a yapılan iş teklifi gereği sürekli şirketin genel merkezinde olmasının gerekmediği, evi ve genel merkez arasında seyahat edebileceği ifade edildi.

Anlaşmaya göre Niccol, hem iş seyahatleri için hem de ev ve şirket arasına Starbucks’ın uçağını kullanabilecek.

Starbucks ayrıca Newport Beach’te Niccol için ufak bir ofisin kurulacağını ekledi.

Şirketin karma çalışma politikası var, buna göre çalışanlarının haftanın en az üç günü ofiste olması gerekiyor.

Ancak Niccol’ün düzeninin genel politikanın ötesinde olacağı vurgulandı.

Sözcü, iş insanın Seattle’da bir ev almasının beklendiğini ve her gün seyahat etmesinin gerekmeyeceğini ekledi.

Haritaya göre şirketin genel merkezi ve Niccol’ün evi arasındaki mesafe arabayla 18 saat, uçakla ise üç-dört saat sürüyor.

“Müşterilere ve çalışanlara kötü mesaj”

İngiltere merkezli yatırım şirketi AJ Bell’in analistlerinden Dan Coatsworth, CEO’nun seyahat için özel jet kullanmasının hem çevreye zararlı olduğunu hem de müşteriler ile çalışanlara olumsuz bir mesaj vereceğini vurguladı.

Aynı zamanda 105 milyar dolarlık, 400 bin çalışanlı bir şirketin verimli işleyişi için de en etkili yol olmadığını ekledi.