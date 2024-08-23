UEFA Avrupa Ligi Play-off turu ilk maçları oynandı

EFA Avrupa Ligi'nde play-off turu ilk maçları tamamlandı.Abone ol
Avrupa futbolunun iki numaralı kupasının play-off turunda ilk maçlar yapıldı. Karşılaşmaların rövanşı 29 Ağustos Perşembe günü oynanacak.
Play-off ilk turunda alınan sonuçlar şöyle:
Lugano (İsviçre)-Beşiktaş: 3-3
PAOK (Yunanistan)-Shamrock Rovers (İrlanda): 4-0
Viktoria Plzen (Çekya)-Hearts (İskoçya): 1-0
Molde (Norveç)-Elfsborg (İsveç): 0-1
RFS (Letonya)-APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi): 2-1
LASK (Avusturya) - Steaua Bükreş (Romanya): 1-1
Ludogorest (Bulgaristan)-Petrocub (Moldova): 4-0
Maccabi Tel Aviv (İsrail)-TSC (Sırbistan): 3-0
Dinamo Minsk (Belarus)-Anderlecht (Belçika): 0-1
Jagiellonia (Polonya)-Ajax (Hollanda): 1-4
Ferencvaros (Macaristan)-Borac (Bosna Hersek): 0-0
Braga (Portekiz)-Rapid Wien (Avusturya): 2-1